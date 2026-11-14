郭晶晶深入雲南農村小學做公益　親自為學童驗眼教做護眼操零架子

「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛在2012年結婚，育有一子兩女，一家五口幸福美滿。兩公婆一向十分恩愛且生活貼地，是外界公認的模範夫妻。多年來郭晶晶熱心公益慈善事業，深受大眾愛戴，日前她就身體力行展開善舉，深入雲南偏遠山區農村小學參與眼健康公益行動！

低調慶祝結婚14周年。（IG@fok_kenneth）

兩人經常出雙入對。（微博@郭晶晶）

郭晶晶同霍啟剛遊西藏。（小紅書圖片）

郭晶晶同霍啟剛參加「啟德飛步跑2026」。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶多年來熱心公益慈善事業。（微博@郭晶晶）

熱心公益。（微博@郭晶晶）

熱心公益。（微博@郭晶晶）

郭晶晶走入600年歷史古村小學 心痛留守兒童：懂事得讓人心疼

郭晶晶在社交平台分享多張照片，並寫道：「很高興再次攜手明月鏡片，和中國首批航天員、愛爾眼科眼健康科普團隊一同走進校園，『晶彩視界』眼健康公益計劃第二站，來到雲南瀘西縣永寧城子小學。這所小學坐落在600多年的城子古村，層層疊疊的土掌房見證了歲月變遷。這裡不少孩子是留守兒童，小小年紀便學會獨立，懂事得讓人心疼。成長路上，孩子們用雙眼認識世界、看見未來，而健康明亮的雙眼，正是每一個孩子勇敢追夢的底氣。」

走入600年歷史古村小學。（微博@郭晶晶）

大合照。（微博@郭晶晶）

郭晶晶親自幫學童驗眼齊做護眼操 親切零架子獲讚豪門清流

相中所見，郭晶晶打扮低調樸素，身穿白色長袖運動衛衣配深色長褲的她，戴上黑框眼鏡化身「郭老師」走入課室，她在台上拿着繪本《糊糊怪，快走開》，耐心地向一班小朋友傳遞愛護眼睛的重要性；她又閉上雙眼、舉起雙手食指認真按壓穴位，陪全班小朋友一同做眼保健操；她更親自引導小朋友作視力篩查，相當親切零架子！最後郭晶晶表示：「祝願城子小學的孩子們，眼裡有光，勇敢追夢！」網民都紛紛留言大讚她是真正的豪門清流：「心懷大愛」、「每次做公益都親力親為」、「低調又充滿力量的女性典範」！

她在台上拿着繪本《糊糊怪，快走開》，耐心地向一班小朋友傳遞愛護眼睛的重要性。（微博@郭晶晶）

教做護眼操。（微博@郭晶晶）

親自為學童驗眼。（微博@郭晶晶）

親自為學童驗眼。（微博@郭晶晶）

郭晶晶獲香港嶺南大學頒授「榮譽院士」榮銜。（IG@fok_kenneth）