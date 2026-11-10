朱智賢拍旅遊節目被迫半裸浸溫泉　拒絕激嬲導演：全部都係男士

前TVB花旦朱智賢（Ashley）憑無綫旅遊節目《3日2夜》彈起，不過性感形象背後卻隱藏着不少辛酸。近日她接受HOY TV節目《九運會客室2》主持伍詠薇及李凱賢（Brian）訪問時，首度大爆過往拍攝旅遊節目遇到不合理對待的黑歷史，驚爆曾被全男班攝製隊要求半裸浸溫泉，期間因怕側漏走光而企硬反抗，結果辣㷫導演，令當時還是新人的她委屈到匿埋房想喊！

朱智賢爆拍旅遊節目黑歷史。（YouTube@HOY媒體網絡）

朱智賢曾被迫半裸浸溫泉。（YouTube@HOY媒體網絡）

被迫半裸上陣 憂側漏走光崩潰：全部都係男人！

節目中，朱智賢大爆這段「唔想做但硬食」的委屈經歷。她憶述有次去台南拍攝，突然被帶到一個規定要全裸浸的溫泉，工作人員竟要求她只着泳褲上陣：「我就話吓點拍，『你着住條泳褲咪得囉』，我話唔得喎，咁會俾人鬧，呢度規矩係要（除晒）。佢哋話唔緊要，冇人嘅時候快快脆脆拍咗佢。」在追問下，朱智賢才驚覺「泳褲」的意思是「上面乜都唔着」，即是半裸上陣拍背脊！

起初她勉強答應，但臨門一腳卻驚覺不妥，她指着自己的胸側仔細形容當時的恐懼：「諗諗吓臨尾我就驚，唔係喎，好似唔係好對路喎，你話背脊啫，側少少都睇到㗎！」最令她崩潰的是當時的攝製隊陣容：「剛剛嗰個trip全部都係男士，一個女都冇，一個都冇！我問唔到人我有冇走光啊，即係我冇理由問個男士，你睇唔睇到呀！」

她直言感覺極不舒服：「我唔得喎，咁走光咁點呢？唔通佢睇到，佢又會同我講咩：『阿朱啊你露出嚟啊』，佢唔會㗎嘛！」當伍詠薇追問導演是否全部都是男士時，朱智賢激動強調重點：「全部都係男！我記得我有啲係着住比堅尼嘅，我都已經覺得好尷尬，因為我又問唔到佢哋，我有冇走光啊。」 此時，主持Brian一臉正經地搞笑神回：「如當時見到走光我會出聲。」

一開始諗住就範。（YouTube@HOY媒體網絡）

越諗越唔對路。（YouTube@HOY媒體網絡）

怕側邊走光。（YouTube@HOY媒體網絡）

在場全部男士，覺得冇人會話佢知走光。（YouTube@HOY媒體網絡）

搬老竇出山反擊 委屈匿埋房想喊

為了脫身，朱智賢鼓起勇氣向導演說不：「我都係唔好啦咁樣。」結果惹來對方不滿：「跟住佢哋就嬲嬲地囉，話『頭先講咗拍㗎嘛，做乜又唔拍啊』。」為了企硬，她不惜搬出爸爸做擋箭牌，更反問男導演：「你自己都係人哋爸爸，你都應該明㗎」結果辣㷫對方，「佢着咗！其實我只係想佢imagine（幻想），如果嗰個係你個女，你都唔會想.......呢件事係咪要去到咁盡呢？」

雖然成功避過半裸危機，但當時身為新人的她卻承受着極大壓力：「最後係冇拍，我係好想喊嘅，但係我匿埋咗去房唔知點咁，因為好驚，當時係新人，你喺個group度又未拍完，你又reject咗佢哋，又唔知跟住會發生啲咩事。」

朱智賢都擔心爸爸見到個女咁性感唔開心。（YouTube@HOY媒體網絡）

Brian一本正經，夾雜粗口話如果當時在場，見到女仔走光會出聲。（YouTube@HOY媒體網絡）

伍詠薇爆與蔡瀾拍男女一齊浸溫泉，對方係全裸。（YouTube@HOY媒體網絡）

潛水被迫唔拉拉鏈 拒為節目效果硬食

朱智賢承認《3日2夜》之所以為人熟識，是由於節目剛開始時部分女主持穿著泳裝而引起關注，逐漸令觀眾將節目與「泳裝」及「性感」掛鈎。這種既定印象亦影響了部分導演的拍攝方針，她亦曾在拍攝過程中遭遇過分要求。

朱智賢亦重提另一次「潛水衣事件」。當時換上潛水衣準備拍攝，卻被男導演要求不要拉上拉鏈：「佢話你記住呢，冇拉鏈喎，出到嚟先拉鏈。」她直言當下覺得極反感，怒斥該男導演不尊重女性：「我望住佢，變態㗎喎！」朱智賢表示明白節目效果的需要，但不認同必須以此等方式博取關注。她強調雙方應有商量空間，明言絕不會強迫自己接受不合理的要求，堅拒為博眼球而硬食。

朱智賢拍《3日2夜》彈起。（IG@ashley_ellabel）

身材勻稱。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢靚相。（IG@ashley_ellabel）