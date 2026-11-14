關嘉敏自爆遭前輩擅加親熱戲　鄧英敏：佢係我情人梗係有親密鏡頭

關嘉敏（Carman）早前爆料指，過去拍攝親熱戲時曾遭同劇男演員擅自「加戲」，對方未經溝通便做出超乎劇本的親熱動作，讓她深受困擾並留下陰影。由於關嘉敏過往拍攝親熱戲的對手屈指可數，主要涉及丁子朗及資深藝人鄧英敏，使鄧英敏瞬間成為外界猜測的嫌疑人之一。

日前（10/11）鄧英敏出席「EYT友好會聯歡晚宴」，接受《香港01》訪問時，話題不可避免地轉向這場「加戲疑雲」。鄧英敏在回應過程中情緒受到影響，期間隱約透露出些許不悅神色，更數度反問記者「你認為啊？」，現場氣氛一度緊張。

鄧英敏出席EYT聯歡晚宴。（盧振輝攝）

嚴詞否認加戲指控 強調資深演員「中規中矩」

面對突如其來的傳聞，鄧英敏受訪時情緒顯得有些繃緊，堅決否認自己曾在拍戲時越界擅改動作。他強調行內資深演員皆恪守專業守則：「我加咩戲啊？眾目睽睽之下，我哋呢啲老演員、資深演員，梗係唔會越類似半步啦！全部係跟導演，導演嘅要求我哋跟住去。同埋大家知道佢係我另外一個情人，佢係我情人係我小三，咁我同佢梗係可以有好多親密嘅鏡頭，講真電視啲尺度，你可以去得邊呢。」

鄧英敏嚴詞否認加戲指控。（盧振輝攝）

鄧英敏進一步解釋，拍攝親熱鏡頭前必定會有明確界線與溝通程序，絕不可能有隨意加戲的情況：「絕對唔可能（擅自加戲）！呢啲係一條好清楚嘅界線。就算我要做某一個動作，我可能會演得比較肉緊啲，都一定要知會對方，對方有個心理準備，做演員啫，喺個舞台上剝晒衫褲都得，身體係你自己嘅本錢嚟㗎嘛。」

被問會否影響形象 情緒轉激反問記者

被問此事會否影響其多年建立的形象及造成壓力時，鄧英敏神色略顯不悅，回應其間連番反問：「完全冇，嗰啲係人哋嘅壓力，我哋喺呢行飛越半個世紀，有咩未見過，有咩應該要做，有咩唔應該要做。（會唔會影響你形象？）你認為啊？你認為啊？你認為啊？最緊要你認為先，你後生仔，你認為啊？如果你都冇特別，即係話大部分嘅人，如果佢明白事理嘅，就冇特別啦！如果有，公司都會嘈我啦！你知啦，我有時有啲嘢，新聞嘅嘢點講都得嘅。」

鄧英敏情緒轉激反問記者。（盧振輝攝）

對於外界的種種猜測與關嘉敏的爆料內容，鄧英敏表示自己根本沒有留意相關報導，對此問心無愧：「我完全冇睇過嗰啲嘢，我冇特別留意，邊睇得咁多？我自己都周身唔得閒。清者自清，濁者自濁，做好自己本份，做完就冇㗎啦！（有冇聽聞TVB流傳男藝員黑名單？）冇聽過，因為我從來都唔理世事，我只係做好自己嘅嘢。」