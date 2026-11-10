鄭紹康爆「一對朋友」派對不請自來　飲唔晒紅酒要拎走：不識抬舉

「天下第一關」鄭紹康（Francis）早前爆竟然有「一對朋友」將他的生日會當成自己的「獵星」交際場，他說：「有一對朋友喺我嘅生日會上，就抄晒所有明星嘅牌（聯絡方法），約晒所有明星出去食飯，而係冇知會過我喎！」他坦言這種行為極度不尊重主人家，更令部分不知情的年輕藝人中伏：「有些年紀比較輕嘅明星，以為呢兩個人同我好熟，就出去赴約吃飯。」鄭紹康近日上Emil Cheung張存華的YouTube頻道「Courtside with Emil」，繼續呻該對「Couple」去House party不請自來，更要叫人拎走未飲完的紅酒。

（抖音@鄭紹康Francis）

鄭紹康人緣極好！（IG/@numberonepr）

鄭紹康續爆「一對Couple」飲不完紅酒要拿走

鄭紹康在頻道上爆料指，「一對Couple」在他生日會上抄牌，但奇怪該對朋友不向其他大家族成員抄牌，「姓雷、趙、最勁最有錢、幾大家族你唔抄，你抄嗰啲星私底下約出嚟食飯。」他直指對方「Vision幾奇怪」。

鄭紹康又指，該對情侶曾不請自去其朋友的House Party，「飲唔晒啲紅酒，你仲要叫人攞返走，仲要喺Decanter（醒酒器）入面仲有，佢話：『Decanter入面仲有喎，可唔可以倒返埋去入個樽攞先走呀！』」鄭紹康直斥對方粗魯無禮、不識抬舉：「已經同有關家族嘅話事人講咗啦，我諗佢哋已經處理緊。」