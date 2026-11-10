馬國明高海寧同陳豪地位超然企正C位　羅子溢三套劇成「劇王」

無綫（TVB）今日（10日）於西九文化區戲曲中心舉行《TVB邁向60年節目巡禮2027》，近百位藝人盛裝亮相，包括：陳豪、馬國明、高海寧、張曦雯、戴祖儀及陳煒等，向逾千位廣告客戶推介來年重點節目，場面星光熠熠。

TVB節目巡禮近百位藝人盛裝亮相。(盧振輝 攝)

馬國明、蕭正楠及曹永廉獻聲。(盧振輝 攝)

馬國明、高海寧、陳豪穩佔C位

每年節目巡禮及台慶的排位都十分重要，而第一排更是當家小生及花旦最想站的位置，第一排最中間的一定是TVB主席，然後向兩邊數出去，愈站得近主席的地位就自然愈高。今年節目巡禮，企正主席許濤身邊的是高海寧，盡顯超然地位！而兩旁擴散則由馬國明和陳豪為主軸，馬國明旁邊擴散開去分別是：蕭正楠、曹永廉、陳展鵬、陳煒、譚俊彥、羅子溢、陳曉華、袁偉豪及何廣沛。而陳豪旁邊擴散開去分別是：陳豪、張曦雯、張振朗、劉穎鏇、周嘉洛、江美儀、洪永城、戴祖儀、朱敏瀚及張馳豪。

TVB節目巡禮排位。(盧振輝 攝)

馬國明、高海寧、陳豪穩佔C位。(盧振輝 攝)

話題節目主持與新晉港姐進駐

而第二排的藝人分別有：黃建東、鄧智堅、曾展望、葉蒨文、阮浩棕、吳偉豪、古佩玲、陳浚霆、陳懿德、中年好聲音3甲、柯雨霏、馮熙燮、莊子璇、倪嘉雯、喬美莎、倪樂琳、盧映彤及司儀林盛斌、陳庭欣及鄧凱文。而第三排的有《女神配對計劃2》的7位女神、《東張西望》主持及今屆港姐3甲。

第二排及第三排有不少話題節目主持與新晉港姐。(盧振輝 攝)

羅子溢強勢封王、三小花平分劇后

劇集分佈方面，羅子溢手執三部劇集強勢登上「劇王」寶座，他憑《枱底》、《模仿人生》及《警是個大佬》，氣勢一時無兩。另外，何廣沛亦手執兩部劇集緊隨其後。而女生方面，戴祖儀、張曦雯及倪嘉雯亦不遑多讓，各有兩部劇集在手，平分了「劇后」的寶座。