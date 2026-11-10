EYT好友會丨余慕蓮精靈現身談近況　否認受接濟：我仲有錢

現年89歲資深藝人余慕蓮（魚毛）近年身體狀況一直備受外界關注。昨晚（10/11）余慕蓮現身尖沙咀出席《EYT好友會聯歡晚宴》，與一眾昔日《歡樂今宵》的台前幕後老友重聚，場面十分熱鬧。余慕蓮在接受《香港01》訪問時，大方透露了自己的最新近況與身體健康狀況。

余慕蓮今晚出席EYT友好會聯歡晚宴。（盧振輝攝）

盧海鵬都有出席。（盧振輝攝）

EYT每年一聚好熱鬧。（盧振輝攝）

牙齒脫落改吃流質食物 現身晚宴見老友大感歡喜

現身EYT晚宴現場的余慕蓮，雖然行動較為緩慢，但見到一眾相識多年的老朋友時，精神狀態不錯，臉上不時露出笑容。難得出席盛會，余慕蓮受訪時難掩興奮之情：「好開心！見到好多老友記。」不過當問到是否能夠大快朵頤時，她則坦言現時飲食面臨不少限制：「食唔到，現在要食流質嘢啊。因為我啲牙甩晒。」她透露現時日常生活主要由外傭姐姐細心照顧。

外傭回鄉曾短暫住老人院 讚助手照顧周到笑言「唔敢投訴」

早前有傳余慕蓮曾搬入安老院居住，她解釋之前因為外傭姐姐需要請假回鄉探親一個月，在無人照顧的情況下，才短暫入住老人院：「之前姐姐放假返鄉下，我就入老人院住，佢回鄉一個月再返嚟照顧我，搬返我屋企。」目前她已重返家中休養。

提及與外傭的相處，余慕蓮指對方已服侍自己四、五年，平日連洗澡等日常起居都需要對方協助。她更大讚對方照顧得十分周到，還開玩笑地表示：「姐姐幫我沖涼，姐姐對我好，姐姐話我死咗佢就唔做，因為呢排好多人死，日日都有人死，到我死咗之後，佢唔做返去佢老公同屋企人身邊。（佢照顧你好唔好？）Ok啦。（有冇投訴先？）唔敢投訴。」

金牌監製李添勝退休多年，好精神。（盧振輝攝）

好熱鬧！（盧振輝攝）

好熱鬧！（盧振輝攝）

交代昔日大病病情 坦言記憶力衰退兼氣喘

余慕蓮數年前曾因耳石症、血液發炎及肺纖維化等重病一度留醫深切治療部（ICU），情況相當危殆。經歷過一場大病後，她雖然有幸康復出院，但亦留下了不少後遺症。

問及目前的身體狀況，余慕蓮透露仍有咳嗽和呼吸不順的問題：「咳囉，氣喘唔順囉。」此外，她亦承認隨著年紀漸長，記憶力已大不如前，打趣形容自己是「年紀大機器壞、無乜記性」。

對於外界關心的經濟狀況與醫療負擔，余慕蓮則展現出一貫的豁達與自立。她表示自己在演藝圈工作數十年，積累了一點積蓄，目前生活費用尚能自給自足：「經濟？我做咗幾十年，都仲有少少儲蓄……（米雪同大王安德尊有俾錢你？）我寫咗平安紙叫米雪同大王，到我死咗就代理人幫我處理，佢哋點解要俾錢我，我仲有錢喺度。」看淡生死的她，現時只希望過好每一天，享受與好友相聚的溫馨時光。

要食流質食物。（盧振輝攝）