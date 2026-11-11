《新聞女王3》宣布開拍阿佘未答應　曾志偉下年回歸TVB

無綫（TVB）今日（10日）於西九文化區戲曲中心舉行《TVB邁向60年節目巡禮2027》，近百位藝人盛裝亮相，向逾千位廣告客戶推介來年重點節目。

近百位藝人盛裝亮相《TVB邁向60年節目巡禮2027》。(盧振輝 攝)

《新聞女王3》落實開拍 視帝視后重磅回歸

來年TVB節目陣容多元，預告推出7部長劇、1部豎屏短劇及5部迷你劇，並落實推出備受矚目的《新聞女王III》，更邀得視后袁詠儀、楊茜堯及三屆視帝羅嘉良回歸。《驅魔速遞》中吳偉豪與戴祖儀及《警是個大佬》中羅子溢及賴慰玲都有親熱的場面，令人相當期待。

《驅魔速遞》中吳偉豪與戴祖儀有親熱的場面。(盧振輝 攝)

《警是個大佬》中羅子溢及賴慰玲都有親熱的場面。(盧振輝 攝)

《新聞女王3》自然成為萬眾期待的劇集，不少網民都很想知道佘詩曼會否繼續出演「Man姐」一角，「許詩晴」高海寧已確定會出演，鍾澍佳更笑稱未死的角色也會出現。鍾澍佳現身節目巡禮接受傳媒訪問時表示：「呢個Season係最後一個Season，我唔會再拍，所以更加要好好珍惜！我尋晚都同緊佘詩曼講，叫佢畀多少少時間我。（佢答應咗你？）我哋未做好晒所有劇本之前，其實都唔可以話答應。就算係第一季、第二季，我都係畀晒劇本佢睇。」

《新聞女王3》阿佘未答應會否出演，高海寧則已確認會出演。(盧振輝 攝)

曾志偉重出江湖任主考官 重啟《中年好聲音5》

綜藝方面，前總經理曾志偉將重返幕前，出任《藝員訓練班》主考官；早前宣布暫停的《中年好聲音5》亦確定重啟，並將舞台拓展至全球。戀愛真人騷《女神》系列則變「中年版」《鑽石戀愛計劃》，為觀眾帶來全新看點。由劇集到音樂及戀愛節目，新一年節目布局各具特色。

曾志偉重出江湖任《藝員訓練班》主考官。(盧振輝 攝)

7部長劇分別是：

《驅魔速遞》

主演：周嘉洛、陳曉華、吳偉豪、戴祖儀、丁子朗、樊亦敏、倪嘉雯、李海銅

故事大綱：魔，源自人心；願望，必須付出代價。

吳偉豪同戴祖儀都錫得幾激烈。(盧振輝 攝)

AI 時代下，電腦工程師張喆（周嘉洛 飾）被科技取代，走投無路誤入神秘速遞公司，表面送貨，實則驅魔。冷艷驅魔人霍冰冰（陳曉華飾）看中他通靈體質，將其培養為「驅魔雷達」，迫使他開啟陰陽眼，與驅魔員陳四海（吳偉豪飾）和胡小美（戴祖儀 飾）合組驅魔速遞團。

陳曉華。(盧振輝 攝)

仇恨、貪婪、自卑——執念滋生心魔。張喆在一次又一次驅魔任務中直面人性陰暗，而他與冰冰的愛情，亦逐漸成為魔詭覬覦的破口。

當愛與信念被逼上絕境，他們是否承受得起，實現願望的代價？

陳曉華曬長腿。(盧振輝 攝)

《超時空男臣II》

主演：蕭正楠、曹永廉、何廣沛、戴祖儀、楊明、林子善、賴慰玲、冼靖峰、韋家雄、李成昌

故事大綱：大成忠臣袁都尉、左待郎、小李子歷經艱險，從現代返回成朝，卻因談及現代見聞，被冠以「妖言惑眾」之罪打入天牢。三人早已知悉成朝將遭遇「景順大爆炸」巨劫，唯有護送皇太子出逃，才能避免成朝覆亡。

大成忠臣袁都尉、左待郎、小李子。(盧振輝 攝)

永寧公主姜善協助三名男臣營救皇太子，逃亡之際卻遭官廠首領王康攔阻。此時皇城發生爆炸，眾人意外穿越至現代香港，惟皇太子在穿越途中離奇失蹤。三名男臣重返現代，與公主一邊適應都市生活，一邊尋找太子下落，更意外加入左侍郎後人所創立的左氏集團，而集團內竟暗藏太子失蹤的關鍵線索。

袁都尉、左待郎、小李子又尋人。(盧振輝 攝)

與此同時，同樣穿越而來的，還有手握穿越神通「九轉曼陀」的王康，他妄圖奪取現代軍火，返回大成篡位奪權。一場跨越四百年的宿命對決即將展開，此時，一名與袁都尉容貌完全一致的神秘人突然現身，他向眾人留下預言：「一個月後，王康將大開殺戒，無人倖免⋯」

袁都尉、左待郎、小李子今次唔一齊食雪糕，反而飲檸檬茶。(盧振輝 攝)

《警是個大佬》

主演： 林盛斌、羅子溢、王敏奕、容天佑、傅嘉莉、賴慰玲、張馳豪、鄧智堅、陳若思、徐榮

故事大綱：黑幫龍頭高天遭伏擊重傷昏迷，靈魂意外附身交通警家佑。為查出內鬼及暗殺真相，高天附身設局，令家佑遭革職並成為臥底潛入社團。兩人雖黑白對立，但為查出真相及保護高天女兒方廷，迫於無奈聯手合作。家佑火速上位，與方延日久生情，令高天頭痛不已。

《警是個大佬》。(盧振輝 攝)

高天本望兒子方杰接班，豈料方杰竟圖謀弒父並嫁禍家佑。為守護父親及挽回弟弟，方廷被迫入局。方廷憑鐵腕手段穩住社團，行事也越發狠辣，當知悉母親之死的真相後，眼看方杰認賊作父，受殺母仇人唆擺，方廷被仇恨蒙蔽，甚至對方杰下達追殺令。

羅子溢曬身材。(盧振輝 攝)

暗殺真相浮面，高天深感懊悔。為阻止真兇作惡並將女兒從黑暗拉回光明，高天聯同家佑，拼盡靈魂最後能量，誓要阻止悲劇發生及完成對方廷的救贖。

《警是個大佬》。(盧振輝 攝)

《模仿人生》

主演：袁詠儀、江美儀、張曦雯、羅子溢、張振朗、關禮傑

特別出演：陳自瑤

主演：陳楨怡、栢天男

故事大綱：鉅創集團旗艦大型商場Floge+開幕在即。集團太子倫澤琛重金禮聘神秘設計師許玥出任開幕策展創意總監；澤琛後母羅依凡，亦邀來潮流製造掌舵人溫敏，聯同她主理的鉅創娛樂合作策劃項目。兩項計劃甫展開，鉅創的商業機密與負面傳聞便陸續外泄，塵封六年的Floge+地盤造假案亦再度被掀出。當年項目負責人魏大維夫婦因案件畏罪自盡，女兒魏嘉欣從此人間蒸發；舊案重提，所有矛頭都指向倫澤琛。

《模仿人生》又有江美儀。(盧振輝 攝)

與此同時，依凡聘請網絡保安公司主事魏志笙展開調查。依凡開始懷疑底蘊成謎的溫敏與許玥，認定溫敏極有可能就是商業間諜的幕後主腦：另一方面，被許玥深深吸引的澤琛，亦慢慢察覺許玥身上隱藏的過往。

袁詠儀回巢救收視。(盧振輝 攝)

志笙真實身份原來是臥底探員，多年來從未放棄追查魏嘉欣失蹤案。他除了對許玥的身份滿存疑竇，更發現整件事件牽涉人稱「地下解決師」的「夫人」。

而溫敏與許玥二人，正暗中部署一連串針對澤琛、依凡的復仇大計，她們背後的真正目的，到底是什麼？

羅子溢。(盧振輝 攝)

《枱底》

主演：張振朗、羅子溢、陳展鵬、吳業坤

故事大綱：高偉豪離鄉別井，決心闖蕩新芭賭博業，卻屢遭幫派欺壓，幸遇上小混混林家安，共同對抗惡勢力。最後發現家安不但是他失散多年的親兄弟，還是一名警方臥底！

偉豪在賭場往上爬，招同門黑仔和嫉妒，栽贓藏毒，殃及家安人獄，偉豪逃亡被賣至三不管肯呷。在當地士豪千金甘寶霖輔助下，偉豪逆轉勝，開創網上賭博王國。

回到新芭，偉豪得知昔日攀愛方敏遭黑仔和殺害，聯同出獄後的家安，兄弟再次合作報仇。

此後偉豪接管賭場街，欲把黑錢生意洗白，爭奪新芭賭牌，卻遭權貴翁少資本打壓。同時命運作弄，家安成為國際刑警臥底，要剿滅偉豪犯罪集團。

兄弟反目、夫妻決裂、手足背叛、敵人追殺，偉豪想擺脫原生家庭的賭博陰霾，卻驚覺一生都在「賭命」。

《枱底》張振朗、羅子溢、陳展鵬、吳業坤。(盧振輝 攝)

《模範律師團》

主演：楊茜堯、羅嘉良、陳煒、張曦雯、滕麗名、何廣沛、劉佩玥

故事大綱：《正義女神》衍生劇，高淑樺、高成彬再度登場，這次，主角群是一眾劍走偏鋒的律師。

高淑樺再度登場。(盧振輝 攝)

歐皓澄受殿堂大狀潘澤生啟發，立志走入法律界，成為業界知名的「謀殺案大狀」。此時，澤生對法律事業有更高追求，決定卸下事務所「首席大律師」一職，轉換跑道角逐法律界更重要的位置。而他最強勁的對手，正是與他系出同門、昔日並肩作戰，如今卻水火不容的刑事天后淑樺。

羅嘉良及楊茜堯回巢救收視。(盧振輝 攝)

皓澄為繼承澤生首席之位，必須與他另外兩名徒弟——「名門之後」卓以臻、「女俠大狀」章梓安展開競爭。皓澄為達目標，攜手「熱血律師」馬承志接連解決眾多棘手案件，與兩位競爭對手明暗較勁。

羅嘉良及楊茜堯回巢救收視。(盧振輝 攝)

正當首席之爭與高層角逐雙雙白熱化之際，一場突如其來的爆炸案，徹底改寫所有人的軌跡……

《新聞女王III》

佘詩曼主演的熱爆劇集《新聞女王》系列於巡禮確認推進第三季，繼續揭開主播台內外的權力鬥爭與職場殘酷真相。

《新聞女王III》。(盧振輝 攝)

豎屏短劇：

《金枝慾孽之宮牆折柳》

主演：趙夕汐、陳豪、龔嘉欣、阮浩棕、倪嘉雯、陳自瑤、鄭子誠、陳楨怡、鄧智堅、羅毓儀

故事大綱：十二年前天理教大亂，孔武攜爾淳出宮，救下滿門被屠的孤女慕之。十二年後，她頂秀女之名重回深宮，向當年布下毒局、如今寵冠六宮的彤妃姐妹復仇。入宮第一局便借刀剷除蘇完，卻也落入如妃之子惠親王的審視 —— 她袖中那方舊錦帕，正是當年如妃與孔武之間深埋宮牆的未了情緣。

金枝欲孽的棋局從未終局，這一次孤女以仇為弈，要把所有仇敵拖進萬劫不復的煉獄。

《金枝慾孽之宮牆折柳》。(盧振輝 攝)

迷你劇場系列：

《宮心計·摘星》

《重案追兇》

《衝上雲霄·愛與夢飛行》

香港重案系列：《龍頭篇》、《狂徒篇》、《賊王篇》

TVB綜藝節目帶來連串新意，從大灣區旅遊、美食探索，到歌唱選秀、演藝人才培育及港樂盛會，結合熟悉面孔與新生力量，為觀眾呈獻多元娛樂體驗。



《三生有幸去黐餐》：由馬國明、蕭正楠及曹永廉結伴自駕遊大灣區，拜訪老友兼黐餐，黎耀祥、吳啟華等更會驚喜現身。

《三生有幸去黐餐》。(盧振輝 攝)

《民宿強人》：則由默契拍檔洪永城、黃翠如微服私訪特色民宿，以無濾鏡實測建立「最強民宿@大灣區」評分指南，讓觀眾掌握住宿貼士。

《民宿強人》。(盧振輝 攝)

《遊戲天團》：邀請TVB歷代遊戲王，與1997年出生的回歸隊展開跨世代文旅及競技較量。

《遊戲天團》。(盧振輝 攝)

《30年的奇蹟》：陳貝兒深入香港各行各業，透過人物故事，記錄30年來的奮鬥歷程與動人時刻。

《星廚》：融合料理、盲盒食材與行騷應變，考驗參賽者廚藝及臨場表現，打造新世代偶像廚神。

連詩雅及蕭正楠主持。(盧振輝 攝)

《中年好聲音5》：將舞台延伸至全球，讓海外實力唱將同台較量，並加入全新重量級評審。

《藝員訓練班》：把經典木人巷搬上擂台，結合影視作品演繹與真人騷競技，發掘演藝接班人。

曾志偉任《藝員訓練班》主考官。(盧振輝 攝)

《勁歌金曲演唱會》：是TVB 60周年的壓軸，將以星級陣容重現跨年代粵語金曲，喚醒幾代樂迷的共同回憶。