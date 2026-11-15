陳凱琳被偶遇無戴婚戒惹揣測　一部位驚艷網民：明星和普通人差距

現年35歲的2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace），與年長22歲的視帝鄭嘉穎自2018年結婚以來一直恩愛如初。兩人婚後「四年抱三」，先後誕下高顏值兒子：大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福滿瀉。但陳凱琳未有因此放棄事業，積極經營社交平台轉型成為吸金力極強的人氣KOL，又親力親為打理自家朱古力店生意；而早前，陳凱琳更勇闖內地加盟綜藝《乘風2026》，讓她在內地人氣急升，雖然早前「戲院風波」引起爭議，但向來高EQ的陳凱琳心情未受影響，繼續投入其KOL工作。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚。（IG@ghlchan）

兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG@ghlchan）

陳凱琳是香港最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

澳門拍攝被捕獲 「相機食先」零架子合照

日前，有網民在社交平台發文，透露在澳門一間日本料理店巧遇陳凱琳正在進行探店拍攝。從網民分享的生圖可見，陳凱琳身穿一件啡色貼身高領針織衫，肩膊披上一件淺藍色針織外套，留著一頭浪漫微捲長髮，造型優雅又顯氣質。坐在店內的她，在美食前發揮專業KOL本色，手持電話聚精會神「相機食先」，神情認真專注。

陳凱琳在澳門探店時，被野生捕獲。（小紅書截圖）

作為KOL，當然電話食先。（小紅書截圖）

網民激讚高顏值

博主分享二人合照，陳凱琳亦一如以往展現極度親民作風，笑臉迎人。相中，已為三子之母的陳凱琳身材纖瘦苗條，面部輪廓緊緻精緻，即使站在身旁的青春少女旁邊亦絲毫不輸蝕，少女感滿瀉！博主在帖文中難掩興奮之情，激讚道：「太美啦Grace！！好溫柔啊！！浪姐就很喜歡Grace！！真的太漂亮啦～臉超小的。我的臉是她兩倍大。」

陳凱琳友善與網民合照。（小紅書截圖）

任影唔嬲。（小紅書圖片）

而另一位同樣集郵成功的幸運網民，也激動寫著：「太幸運了吧。出門溜達偶遇#凱琳Grace 超nice太美啦！！！#偶遇明星 好緊張，直觀感受到了明星和普通人的差距哈哈哈。」不少網民看過照片後，亦紛紛留言激讚：「Grace真的溫柔友善又漂亮」、「Grace是真的美！！超喜歡」、「皮膚很緊緻，應該平時有鍛鍊哦超美的」、「太好看了 女神」，大讚她是名副其實的「靚媽」。

陳凱琳提起丈夫鄭嘉穎，透露對方從小在美國讀書，直言「他不是那種完全的香港男生」。（YouTube@Christina靠右邊走）

陳凱琳認為香港男生很會照顧女生。（YouTube@Christina靠右邊走）

然而，在一片讚嘆聲中，也有眼利網民留意到陳凱琳的雙手未有戴上婚戒，由於她日前接受外國KOL隨機街訪中，曾感嘆自己27歲就結婚太早，遺憾未能享受更多單身約會的樂趣，如今如此「操作」，難免令人聯想其婚姻狀況。不過，也有網民覺得陳凱琳一向家庭至上，對鄭嘉穎一往情深，沒戴戒指可能只是怕工作時弄掉，無需過度揣測。

陳凱琳坦言現時只能看著朋友拍拖「過乾癮」。（YouTube@Christina靠右邊走）