高海寧落實出演《新聞女王3》　獲廣告商瘋狂集郵逼爆通道

TVB昨日（10日）舉辦《TVB邁向60年節目巡禮2027》，向逾千位廣告客戶介紹來年有什麼劇集及綜藝。當中7大劇集中，《新聞女王3》自然成為萬眾期待的劇集，不少網民都很想知道佘詩曼會否繼續出演「Man姐」一角，而「許詩晴」高海寧亦確定會出演，鍾澍佳更笑稱未死的角色也會出現。

《新聞女王3》自然成為萬眾期待的劇集。(盧振輝 攝)

高海寧成廣告商寵兒 遭瘋狂集郵逼爆通道

鍾澍佳與高海寧一同現身節目巡禮，二人在接受傳媒訪問前在旁邊等著，不過因為高海寧的吸引力太大，令在場的客戶都不禁向她要求合照，現場一度排起隊來，令通道水洩不通。

高海寧獲廣告商瘋狂集郵逼爆通道。(胡凱欣 攝)

高海寧一行出嚟就吸引咗好多人圍觀。(胡凱欣 攝)

高海寧好nice，同客戶逐一合照。(胡凱欣 攝)

高海寧當年憑「許詩晴」一角深愛觀眾的喜愛，亦在《萬千星輝頒獎典禮2023》中以大熱姿態奪得「最佳女配角」，同時也是她入行15年來的首個電視獎項。她當時這個角色最初看似是個依靠火辣身材、手段激進且野心勃勃的「心機女」主播，但隨著劇情推進，觀眾發現她千方百計爭取黃金時段播報，背後的原因竟然是為了讓患有失智症的父親能在電視上看到自己，強大的反差讓她的角色變得立體。觀眾對「許詩晴」的喜愛度極高，在《新聞女王2》大結局後，網上對她的討論依然不斷，劇組甚至曾透露，除了正在籌備的《新聞女王3》會繼續有她參與外，更有計劃為她量身打造《許詩晴外傳》，足見她這個角色的號召力有多麼強大。

高Ling前年憑TVB劇集《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角爆紅，人氣急升。（IG@sammkoling）