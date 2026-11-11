劉穎鏇打903籃球賽原來留力？張振朗親證：佢試過一場入咗25分

劉穎鏇（Tiffany）近日風頭一時無兩，自日前（7日）於商台舉辦的「903 AllStar 籃球賽」中連還得分後，成為大家心目中的「籃球女神」。昨日（10日）Tiffany與張振朗出席TVB舉辦的《TVB邁向60年節目巡禮2027》，二人接獲傳媒訪問時，張振朗竟然表示與Tiffany「不熟」。

劉穎鏇獲封「籃球女神」。(盧振輝 攝)

張振朗連環搞錯戰績超尷尬 鬧笑話自嘲：你自己做訪問

訪問中亦談及Tiffany的籃球猛將背景，張振朗突然搶答：「你嗰陣時讀大學嘅時候你係攞…」他說還未說完，就被Tiffany糾正他：「係中學嚟㗎！」通常錯誤都會一不離二的，張振朗再問Tiffany那個是否金牌時，Tiffany再度糾正他：「攞銀牌！」最後令張振朗尷尬地表示：「唔好意思，原來銀色嚟，搞錯咗添，睇嚟都係你自己做呢個訪問。」

張振朗連環搞錯劉穎鏇戰績超尷尬。(盧振輝 攝)

澄清中學籃球狂熱史 難忘刻苦訓練奪銀牌

對於她被誤會是大學籃球隊代表，Tiffany隨即笑著澄清：「中學嘅時期我哋有一啲competition，即係一啲大型嘅Tournament（錦標賽），最後攞到銀牌。」她回憶起中學時期的「籃球狂熱」，形容當時整個世界都圍繞著籃球：「每日一放學就去練兩個鐘，返屋企做功課，第二日又繼續，真係一個好好嘅經歷，所以我好開心自己有keep住參與籃球呢啲嘢。」

Tiffany難忘刻苦訓練奪銀牌。(盧振輝 攝)

Tiffany腳受傷，最初以為係打升籃球弄傷，但原來是排練台慶而傷。(盧振輝 攝)

被爆903籃球賽僅出三成力 張振朗見證單場狂轟25分

除了過往戰績，Tiffany更被大爆日前籃球賽時只使出了3成的力，旁邊的張振朗雖然沒有在現場，但他確信Tiffany的確未盡力：「我見過真正嘅實力，見過佢！第一次同佢去內地打，佢入咗25分，全隊最高分！」Tiffany單單是個人就獨取25分成為全隊最高分，實力絕對不容忽視！

張振朗見證劉穎鏇單場狂轟25分 。(盧振輝 攝)

最期待開拍籃球劇集 自爆另一拿手運動是排球

對於未來的演藝發展，Tiffany坦言非常期待能參與有關籃球的劇集：「其實我覺得係我咁多年嚟最期待，希望會發生到一件事，因為籃球真係一個好好嘅運動。同埋令到大家真係帶嚟好多唔同嘅嘢，我會覺得所以如果真係開得到，我會非常之開心。」除了籃球外，Tiffany表示自己另一項真的有學過的運動就是排球：「呢兩個運動比較真係有接觸過。」