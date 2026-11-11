劉穎鏇打903籃球賽原來留力？張振朗親證：佢試過一場入咗25分
劉穎鏇（Tiffany）近日風頭一時無兩，自日前（7日）於商台舉辦的「903 AllStar 籃球賽」中連還得分後，成為大家心目中的「籃球女神」。昨日（10日）Tiffany與張振朗出席TVB舉辦的《TVB邁向60年節目巡禮2027》，二人接獲傳媒訪問時，張振朗竟然表示與Tiffany「不熟」。
張振朗連環搞錯戰績超尷尬 鬧笑話自嘲：你自己做訪問
訪問中亦談及Tiffany的籃球猛將背景，張振朗突然搶答：「你嗰陣時讀大學嘅時候你係攞…」他說還未說完，就被Tiffany糾正他：「係中學嚟㗎！」通常錯誤都會一不離二的，張振朗再問Tiffany那個是否金牌時，Tiffany再度糾正他：「攞銀牌！」最後令張振朗尷尬地表示：「唔好意思，原來銀色嚟，搞錯咗添，睇嚟都係你自己做呢個訪問。」
澄清中學籃球狂熱史 難忘刻苦訓練奪銀牌
對於她被誤會是大學籃球隊代表，Tiffany隨即笑著澄清：「中學嘅時期我哋有一啲competition，即係一啲大型嘅Tournament（錦標賽），最後攞到銀牌。」她回憶起中學時期的「籃球狂熱」，形容當時整個世界都圍繞著籃球：「每日一放學就去練兩個鐘，返屋企做功課，第二日又繼續，真係一個好好嘅經歷，所以我好開心自己有keep住參與籃球呢啲嘢。」
被爆903籃球賽僅出三成力 張振朗見證單場狂轟25分
除了過往戰績，Tiffany更被大爆日前籃球賽時只使出了3成的力，旁邊的張振朗雖然沒有在現場，但他確信Tiffany的確未盡力：「我見過真正嘅實力，見過佢！第一次同佢去內地打，佢入咗25分，全隊最高分！」Tiffany單單是個人就獨取25分成為全隊最高分，實力絕對不容忽視！
最期待開拍籃球劇集 自爆另一拿手運動是排球
對於未來的演藝發展，Tiffany坦言非常期待能參與有關籃球的劇集：「其實我覺得係我咁多年嚟最期待，希望會發生到一件事，因為籃球真係一個好好嘅運動。同埋令到大家真係帶嚟好多唔同嘅嘢，我會覺得所以如果真係開得到，我會非常之開心。」除了籃球外，Tiffany表示自己另一項真的有學過的運動就是排球：「呢兩個運動比較真係有接觸過。」