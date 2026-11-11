張曦雯提吳卓羲全程甜笑口快快講錯嘢　談拍拖出遊七字暗藏玄機

無綫（TVB）昨日（10日）舉辦的《TVB邁向60年節目巡禮2027》，張曦雯（Kelly）以一身深V性感牛仔裙亮相，大騷完美身段。張曦雯在接受訪問時笑言，自己今昨早其實試了另一套裙，但因為太性感而放棄，沒想到最後選中的這套依然非常性感：「我真係今（昨）朝早先試到條裙，另外一條仲sexy，所以就揼咗喇，太過……」她坦言原本的裙子沒有合適的打底，這件衣服也差點穿不下，所以「有裙着我已經好開心」。

張曦雯（Kelly）以一身深V性感牛仔裙亮相，大騷完美身段。(盧振輝 攝)

預告當晚會合吳卓羲 甜笑回應私下約會

講到「緋聞男友」吳卓羲，張曦雯即表示當晚大家會見面：「今（昨）晚我哋慶功宴，佢同Chilam（張智霖）請食飯，所以我哋今（昨）晚都會一齊食飯。」當被問到吳卓羲最近新劇已經煞科，有空可以跟她去玩時，張曦雯即甜笑表示：「我諗佢都會得閒去玩下嘅。（同你去玩！）同我咁你問下佢。」

張曦雯預告當晚會合吳卓羲。(盧振輝 攝)

口快快爆試食吳卓羲「狗糧」 笑稱日後幫襯要搲折

對於吳卓羲最近進軍寵物食品生意，張曦雯表示對對方非常有心，早就已經送上試食包給她的愛犬：「之前我哋拍劇，佢都有畀啲sample我試吓嘅！」可能是太甜蜜的關係，張曦雯連這句都說錯，之後甜笑著說：「唔係我，唔係畀我試，畀我啲寵物試下！」張曦雯笑指日後買寵物食品會要求對方給予折扣，又指：「送sample唔使收錢。（之後呢？）你幫我問下佢啦。」

張曦雯收吳卓羲贈寵物食品口快快自爆「畀我試」。(盧振輝 攝)

親揭「奶奶」江美儀近況 稱對方心情未受影響

張曦雯被問到她劇中的「奶奶」江美儀最近情況如何時，她指自己沒有留意有關對方的新聞，而心情有否受到滅蟲公司追撃而影響時，她表示：「我又覺得冇喎，佢都係好Nice嘅，好錫我嘅。反而佢仲關心我多啲添，所以都應該冇乜嘢嘅。」