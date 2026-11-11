朱智賢爆喊暗指謝東閔出軌在先　男方罕開腔：大家往前看

前無綫（TVB）小花朱智賢（Ashley）憑旅遊節目《3日2夜》大騷好身材而走紅，成為不少男士心目中的女神。近日朱智賢接受由伍詠薇與李凱賢主持的HOY TV節目《九運會客室2》訪問，首度重提2020年背着拍拖多年的男友謝東閔，與當時太太臨盆在即的已婚香港先生黎振燁在車廂「偷食蛋糕」的轟動事件。朱智賢在節目中驚爆內情，她在主持追問下聲淚俱下地暗指前任男友（謝東閔）疑出軌在先，導致她失去安全感，整個訪問過程情緒激動，更數度爆喊落淚。

朱智賢在旅遊節目《3日2夜》中大騷好身材，奠定性感女神地位。（《3日2夜》截圖）

朱智賢在《3日2夜》中不吝嗇好身材而受網民關注。（《3日2夜》截圖）

朱智賢（Ashley）憑旅遊節目《3日2夜》大騷好身材而走紅。（IG圖片）

朱智賢分手後大解放！（IG@ashley_ellabel）

朱智賢重提「偷食」事件爆喊。（YouTube@HOY媒體網絡）

提及與謝東閔及黎振燁的三角關係，朱智賢在節目中數度落淚，坦言：「我一定係做錯咗，處理感情問題好差，錯就係錯。」當主持伍詠薇追問道發生「蛋糕事件」前為何情緒會如此波動及不開心時，朱智賢直指與前任的關係「中間發生咗啲事」而產生裂痕，對男方失去信任：「本身其實好sweet嘅，之後就發生咗啲事，自此所有嘢都變晒，因為我開始變得冇安全感。（對佢冇咗信任？）係，佢做任何嘢，我都覺得佢唔知去咗邊度。因為我不嬲好信任佢，中間其實有啲時候已經開始懷疑…你知女人嘅第六感，有少少sense到，會留意到另一半有啲行為有啲唔同，你開始sense到有啲習慣改變咗，或者成日唔見咗人，唔得閒。」

朱智賢暗示前男友謝東閔出軌在先，令二人之間出現裂縫。（YouTube@HOY媒體網絡）

原本好甜蜜。（IG@brian_tsetse）

朱智賢與謝東閔分手。（資料圖片）

黎振燁。（資料圖片）

伍詠薇隨即問道，為何還要繼續跟對方走下去，朱智賢的情緒瞬間崩潰，哽咽表示：「你問我，只有一個原因，因為我真係好愛佢。我睇返自己咁多年，係好愛呢個人先留喺佢身邊咁多年……因為我覺得每個人，都有一次值得改過嘅機會，你做錯事我可以畀一次機會你改。我睇返自己，係唔捨得，所以我繼續，最後傷害到嘅其實係自己。」經歷長期的拉扯後，兩人在去年宣布分手，謝東閔當時發文指：「我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方」。

當年謝東閔陪朱智賢出席道歉記者會。（資料圖片）

二人去年宣布分手。（IG圖片）

對於此事，謝東閔接受傳媒訪問時表示：「過去嘅事情，過去就讓他過去，大家往前看就好了，希望佢以後幸福快樂。」