容祖兒孖903 DJ「唱K大戰」 劇透開騷狠心棄Medley

近日，容祖兒為明年1月舉行、由英皇娛樂主辦的《保誠保險呈獻 AURA 容祖兒演唱會》密密落力宣傳，早前聯同商台舉行《903 DJ－Joey Hits Battle同容祖兒去唱K》活動，召集一眾903 DJ與她大玩唱K。森美、雲妮、朱薰、梁文禮、阿正、Elsie、余德丞、急急子、Oscar、梁子、歪歪、阿寧、Woody、Dickson、Jacky及阿酸等商台DJ幾乎全員出動，而且每人均選唱祖兒的歌曲，場面熱鬧。

不少DJ都選了祖兒的大熱歌曲，如《痛愛》、《怯》、《煙霞》、《特別嘉賓》、《心之科學》、《全身暑假》等，不過梁文禮則是唯一一個選了國語歌，而且亦比較偏門，「我揀呢首歌一定唔會撞，係祖兒嘅國語歌，就係《亞亞亞》，我練過一次！一次就夠啦！哈哈。」就連祖兒自己都話難唱，「歌詞又密，我自己唱都打晒『kick』，但佢都唱喎。」

至於森美則選了《啜泣》，更自爆揀歌揀足三個鐘，「今日為咗你，我揀咗好耐歌，三個鐘頭呀！因為個個同事都揀你唔同嘅歌，啲熱播歌好難搶。去到最後我揀咗首《啜泣》。」祖兒即指《啜泣》有個位自己也覺得難，「開頭係有少少好似清唱，同埋冇乜音，要攞準個Key。」森美即笑說：「唔使擔心，我應該攞唔正個Key嘅。」隨後解釋揀歌原因，「我鍾意呢首歌嘅原因係因為呢首歌好凄美，阿夕（林夕）寫詞嘅時候，感受到嗰種女仔暗戀一個人，得唔到嗰種感覺。好似我幾十年前就暗戀咗啱啱初出道嘅祖兒嘅時候，嘩，天后，我哋呢啲小歌迷點會鍾意到佢呢？」又笑言當時的自己還是搞笑藝人，面對剛出道的祖兒，只能把暗戀心情化作「啜泣」，全場即時大笑。

提到演唱會選曲，祖兒透露，團隊曾多次開會討論是否加入Medley。因為過往Medley幾乎已成為她演唱會的固定環節，但今次她決定作出大膽取捨，嘗試完整演繹更多歌曲，讓每首作品保留原本的音樂面貌，「何丙直程係用咗呢兩個字：『狠心啲啦你 ！冇medley！』因為真係想原汁原味咁樣唱嗰一首歌出嚟，開頭我話好，但過咗幾日之後我又問：『係咪真㗎？』」她解釋，若每首歌均完整演唱，可選歌曲數目自然會減少，團隊需要在歌曲完整度及曲目數量之間作出取捨。祖兒又劇透，不同場次或會安排不同曲目，為觀眾帶來不一樣的歌曲。

問到平時唱K唱甚麼歌，祖兒坦言如果朋友叫她唱一、兩首自己的歌都會唱，「但如果要我自己點歌呢，就會盡量點人哋啲歌，因為我都係一個聽眾嚟㗎嘛，都會鍾意最近嘅一啲歌。」她透露最近一次唱K都是「攞湯令山嚟唱」，「孫燕姿都係一個必選嘅，嗰首《我不難過》，唱起上嚟都真係好難，『好難過』呀，哈哈。」

除了唱K，期間更即興加插「估歌仔」環節，每首歌曲只播放約兩、三秒，一眾DJ已迅速搶咪回答，而祖兒則還在思考中，初段只答對了一、兩題。有工作人員忍不住笑她，「容祖兒加油呀！你平時唔係咁嘅成績㗎喎！」祖兒即解釋：「我係八十年代㗎嘛⋯⋯」遊戲接近尾聲，朱薰也忍不住向祖兒說：「歌手答番題啦。」祖兒即謂：「我平時好叻㗎⋯⋯大家夠唔夠膽往後多十年！九十年代。」眾DJ立即贊成，阿正更笑說：「我希望睇到祖兒答啱一題先走。」最後播出王菲的《愛與痛的邊緣》，一眾DJ都未有動作，反而在等祖兒「搶」咪回答，答中後，眾人為祖兒大聲歡呼兼拍手，場面搞笑。

而今日（11日）叱咤903由早上的節目《雲妮鍾情》到凌晨的《失眠藥》，將當日唱K實況於十二個節目中陸續播出，實行作全日洗版式放送！

今次與一眾903 DJ唱K，祖兒覺得這次是一個很好的活動，「佢哋話其實就算佢哋自己都好少咁樣嘅唱K，今次因為呢個原因，大家好開心，寓工作於娛樂。」又大讚眾人不但玩得盡興，亦認真準備歌曲，其中雲妮及森美的「演出」令祖兒感到驚喜，森美認真準備歌曲，令她留下深刻印象；阿正及Elsie則排舞上陣，投入程度十足，成為活動中的娛樂擔當，「娛樂性好高嘅就係阿正同埋Elsie，覺得佢哋排晒舞，好enjoy個舞台。」她又認為，平日朋友唱K往往會怕羞，但兩人完全享受舞台，令她覺得特別好玩。