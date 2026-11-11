電競女神Rose Ma領軍 四人跳唱女團N5二次登場

由電競女神Rose Ma（RM）領軍的全新四人跳唱女團N5今年五月正式出道，講明只會組隊五年，卻在首支單曲《episode#00: Unkn0wn》推出後，立即與公司分手！RM 馬俊怡、WINGKI 羅詠琪、MIDNIGHT 謝海倫及神秘擔當的EVA決心靠自己，堅持承諾繼續出歌，帶來全新自資作品《Set Off!》二次登場，RM坦言：「可能會不停仆吓仆吓，但邊有人一帆風順㗎？我就係硬頸，睇吓可以行到幾遠！」

從女子電競隊成員開始累積人氣的RM，是網民心目中的電競女神，近年因為擔任不少主持工作及參與電視劇拍攝，開始入屋累積人氣。早前她在 ViuTV的運動競技真人騷《足球女將 2》認識專業花式跳繩教練 WINGKI，後來再聯同獨立音樂人、被封為「療癒系女聲」的MIDNIGHT及神秘擔當EVA，組成跳唱女團N5，意思是「4＋1」，而「＋1」代表N5的無限可能，四女更許下只會組隊五年的期間限定承諾！

豈料N5推出完首支單曲，即與娛樂公司無痛分手，RM笑謂：「我哋同前公司，由出道到上一首單曲嘅實驗計劃完成之後，我哋第一階段嘅寫驗就完成咗。不過我哋都想將依個實驗再延續落去，我哋就係堅持同鍾意探索新嘅可能性。可能就係想睇下靠自己可以行成點，可能係會不停仆吓仆吓，但邊有人一帆風順㗎？就係睇下可以行到幾遠！」於是自資出第二首新歌《Set Off!》，曾經講明不唱情歌的她們，繼續叛逆狂舞：「太好奇呢個世界仲有咩可以發生，係時候挑戰吓個底線。」

由於出道作的MV由AI製作，為了讓樂迷感受到她們的熱情與活力，《Set Off!》的MV還原基本步真身上陣，所以她們下了很多苦功練手指舞，RM說：「排舞嘅時候，我哋開頭個個都手指抽晒筋，要一段時間先跳得到，因為真係好難控制！」MIDNIGHT指排舞過程好好笑，因為拍攝20小時：「可能真係太攰，我哋輪住跳跳吓仆低，好想笑但又要忍住，不過真係仆得好痛。」她指自己是成員中最眼淺，穿上「斗零踭」高跟鞋跳舞，有些舞步會忽然做不到，整個人都超級Panic：「勁責怪自己，好似拖累咗大家咁，好彩經理人同導演都比我休息調整一下自己，同埋EVA超有義氣同我交換咗對鞋，果然係跳舞擔當，冇嘢難到佢！」

WINGKI同樣大呻手指舞難度極高：「我覺得仲攰過跑3K，MIDNI第一階段嘅實驗 GHT係有哮喘嘅，佢跳完呢隻舞之後，喘到要拎個哮喘藥出嚟。」她透露整個錄音時間十分緊湊，時間長到EVA的愛犬鬧脾氣：「隻狗咬爛曬佢屋企啲地氈，所以第二次錄音嗰陣，EVA唯有帶埋兩隻狗嚟，都真係幾搞笑。」

EVA好喜歡這首歌的曲風，她說：「配埋歌詞，真係好強烈表達到嗰種對冒險好有憧憬嘅活力感，我哋錄歌嗰陣都按自己四個唔同嘅性格去演繹，成件事好好玩。拍MV嗰陣，有個鏡頭要我哋吐綠色嘅血，我哋吐到太認真噴到四個周圍都係，好好笑。仲有一個好深刻嘅位係，有位做保安角色嘅演員，實在太傳神同埋演繹得太搞笑，搞到我哋忍唔到笑NG咗幾次。」

跳唱女團N5首支自資作品《Set Off!》現已上架，敬請留意！