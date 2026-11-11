張達倫10周年浪漫驚喜變驚嚇　白菊花當繡球花送太太急發文求救

圈中出名的「愛妻號」兼好爸爸張達倫，自2016年與圈外女友陳鳳玲（Kimmy）婚後，一直對太太及繼女照顧有加，後來更迎來愛子「勁秋雞」張凱碩（Zachary）。為了慶祝結婚10周年，張達倫原想為太太製造粉紅浪漫驚喜，豈料因對花卉一知半解而大擺烏龍，誤將白菊花當成繡球花送予愛妻，令原本溫馨的慶祝活動瞬間變成「靈堂風」驚嚇場面，笑翻一眾網民。

達倫趁結婚10周年飛往澳洲布里斯本，原本打算給太太一個甜蜜驚喜。（IG截圖）

澳洲買花出事 繡球花真身竟是菊花

張達倫於社交平台發布短片及相片，詳細記錄「翻車」全過程。他在貼文中大吐苦水：「本來諗住俾個浪漫Surprise老婆，點知差啲變咗『驚嚇』！明明喺澳洲花店見到佢圓咕嚕、粉紅色好靚，以為係咩特別品種嘅繡球花，點知睇真啲……原來係菊花嚟㗎？！買嗰陣個鬼佬實心諗呢個唐人搞邊科。奉勸各位人夫，買花之前真係要用Google Image查清楚先，唔好信自己對眼……各位，你哋覺得我今晚洗唔洗瞓梳化？有咩極速補鑊方法？在線等，急！」片中所見，太太接過花束時神情複雜，尷尬中夾雜著無奈的苦笑。

張達倫與兒子在澳洲精挑細選，結果不幸中伏買中白菊花。（IG截圖）

張達倫手抱「菊花束」笑得燦爛，完全不知自己即將大難臨頭。（IG截圖）

給太太驚喜！（IG截圖）

笑得好開心！（IG截圖）

太太接過花束瞬間「黑人問號」，無奈強顏歡笑收下這份特別的周年禮物。（IG截圖）

強顏歡笑。（IG截圖）

二人情牽多年 重逢即認定對方

張達倫曾透露太太Kimmy原來是哥哥的朋友，二人讀書時期初次碰面。雖然只有一面之緣，但張達倫卻已經覺得Kimmy「幾正」，因為Kimmy那時候正留著與王菲一樣的短髮，非常型格。

之後張達倫和Kimmy隔了10多年再重遇，並慢慢發展成戀人，當時二人各自已經歷了不少，Kimmy更曾經有過一段婚姻關係，育有一女。被問到會否因此而難以跨出一步發展關係，張達倫大方回應：「我又冇諗呢啲嘢，當初我已經知道Kimmy結過婚、有個女，如果覺得有問題，我就唔會行嗰一步；相反如果覺得冇問題，咁點解唔嘗試一下呢？」

張達倫透露太太Kimmy原來是哥哥的朋友，二人讀書時期初次碰面。

張達倫話第一次見Kimmy已覺得「幾正」。