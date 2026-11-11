朱智賢爆拍溫泉片遭逼除衫　《3日2夜》監製張志明開腔揭反面真相

前TVB小花朱智賢（Ashley）日前作客HOY TV節目《九運會客室2》中重提當年拍攝無綫王牌旅遊節目《3日2夜》的辛酸史，大爆曾被逼脫衣拍溫泉鏡頭，更直言曾與導演鬧翻。事件曝光後引起網民熱烈討論。對此，《3日2夜》金牌監製張志明接受《香港01》訪問時親自回應，開腔揭開當年拍攝的真正內情。



朱智賢爆拍旅遊節目黑歷史。（YouTube@HOY媒體網絡）

朱智賢曾被迫半裸浸溫泉。（YouTube@HOY媒體網絡）

朱智賢曾親自訴苦 張志明：佢剩係針對個女導演

張志明透露，朱智賢私下曾與他吃飯傾訴過此事：「其實嗰陣時佢同啲Crew、攝影嗰啲全部好Friend，係嗰個導演同佢有啲唔係好啱。佢就覺得佢成日叫佢除衫、露，所以佢哋係有啲反咗面嘅。」張志明強調這只是個別事件，並澄清朱智賢並非針對幕後男性工作人員，矛頭純粹指向該名女導演：「呢度係佢針對嗰個女導演嘅啫，唔關事係咪男人問題，其餘嗰啲男人佢哋基本上玩到癲晒，唔知幾開心！」

朱智賢與鄺潔楹出埠拍節目。（Instagram/@ashley_ellabel）

朱智賢一樣索到不得了！（IG圖片/@ashley_ellabel）

同樣是港姐出身的朱智賢，在2013年成功20強佳麗之一。在加入TVB後亦擔任TVB娛樂新聞台主持，短短一年時間內，就已被安排拍攝《3日2夜》節目。（網上圖片）

出現集數：第一輯第7、8集－台灣墾丁 第一輯第29、30集－馬來西亞吉隆坡 第一輯第43、44集－越南胡志明市 第一輯第57-60集－南非 第一輯第77、78集－台灣台南 第二輯第9、10集－日本沖繩 第三輯第16、17集－韓國首爾

朱智賢主持過7次《3日2夜》已經是一個紀錄，雖然沒有出現在第四輯，但在第一輯已經主持過5次！加上其Fit爆身材，著起泳裝連張曦雯都撼唔贏！

女導演被指要求嚴苛：個個都覺得佢唔啱

談到該名女導演，張志明坦言對方在TVB任職多年，在行內行事作風較具爭議：「好老實，嗰個女導演係同個個都唔啱嘅，拍嘢全部個個都覺得佢唔啱，拍完又拍、拍完又拍。」他更指該女導演要求繁複，常要求女藝人穿少一點：「可能女導演又比較狼啲，成日都叫佢哋『著少啲、著少啲』。」因此拍攝時女藝員反而更喜歡與男導演合作。

張志明曾是女導演。（梁碧玲攝）

澄清非臨時逼拍 回港後當笑話一則

至於是否有「臨時逼拍」或底線問題，張志明解釋所有拍攝安排在出發前早已溝通好：「如果話之前要拍啲乜，溫泉、落水嗰啲，其實喺香港已經開會傾晒㗎啦，點會臨時叫佢哋拍呢啲？唔會嘅。」他又指女藝人走光鏡頭極少，有時水底拍攝需要特別小心。張志明表示，朱智賢返港後大家亦只當笑話一場，笑完就算；而朱智賢其後亦繼續參與拍攝工作，過程同樣開心，事件純屬個別單一事件，並未影響她與整個團隊的好感情。

朱智賢出海。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢分享了幾張穿著性感泳衣的照片，大方展示修長美腿。(ig@ashley_ellabel)