劉愷威被質疑只顧拍拖忽視小糯米　粉絲平反停工一年半英國陪讀

現年52歲的劉愷威早前大方認愛現年32歲的黎紀君（Christy），二人打得火熱，近日更頻頻高調放閃！身為「波友」的洪永城昨日（10日）出席無綫節目巡禮活動時，直言見證劉愷威及黎紀君打網球撻着，熱戀中的二人愛得癡纏如連體嬰，經常「糖黐豆」一樣形影不離，又笑言劉愷威有愛情滋潤明顯回春，身邊好友都戥兩人開心。

劉愷威與黎紀君打得火熱。（IG截圖）

劉愷威與黎紀君打得火熱。（IG截圖）

洪永城大爆兩人無時無刻都一齊「糖黐豆」一樣。（IG截圖）

明顯回春！（IG截圖）

兩人經常一起打波。（IG@christylaiii）

志趣相投。（IG@christylaiii）

馬海倫意外爆料12歲小糯米赴英升學 劉丹面露難色確認

隨着戀情不斷升溫，外界對於劉愷威與前妻楊冪所生的12歲女兒「小糯米」的狀況亦十分關注，早前劉丹（丹爺）出席活動時被追問孫女能否接受爸爸有新戀情，同場的馬海倫突然爆料：「孫女喺英國，佢唔知喎」，意外踢爆小糯米已赴英升學且對父親新戀情毫不知情，令全場氣氛一度尷尬。丹爺隨後承認孫女確在英國求學，並表示相信小糯米會替爸爸開心，只要兒子覓得真愛，家人絕對全力支持。

馬海倫口快快大爆「小糯米」身處英國上學。（葉志明攝）

丹爺苦笑確認。（葉志明攝）

劉愷威被質疑只顧拍拖忽視愛女 粉絲力證停工一年半海外陪讀

不過對於劉愷威爆出新戀情，又頻頻曬恩愛，有網民質疑他只顧拍拖，忽略在英國的女兒，對此，劉愷威並未有回應，但就有粉絲公開與工作人員的聊天記錄為劉愷威平反，力證他是個負責任的好爸爸。據知，劉愷威自去年4月起便全面暫停了所有幕前工作，飛往英國為小糯米陪讀，今年5月他被認錯在紅館欣賞演唱會時，事實上正身在英國陪伴女兒，直至陪讀期滿才回港。

對於劉愷威爆出新戀情，又頻頻曬恩愛，有網民質疑他只顧拍拖，忽略在英國的女兒。（IG截圖）

經常一起打波。（IG截圖）

兩人經常一起打波。（IG@christylaiii）

融入朋友圈！（IG截圖）

今年5月劉愷威被認錯在紅館欣賞演唱會。（影片截圖）

據指，按照英國移民法Parent of a Child Student簽證規定，家長陪讀簽證僅適用於4至11歲就讀認可走讀私校的子女；一旦子女年滿12歲，該陪讀簽證即終止且無法續簽，家長必須離境，無法再以此身分留英，往後若以一般訪客簽證（Standard Visitor Visa）赴英探望，每次通常最多逗留180天，且不能以此長期定居。劉愷威與楊冪在2018年宣布離婚，當時宣稱共同撫養女兒，但小糯米大部分時間都留在香港，由爺爺劉丹及嫲嫲照顧，而劉愷威亦曾被目擊接送放學、陪同參加學校活動，丹爺亦曾多次大讚兒子是個負責任的好爸爸，父女關係極為緊密。

有網民在加拿大偶遇劉愷威同女兒小糯米。（小紅書圖片）

小糯米長腿搶鏡。（小紅書圖片）

劉愷威與媽媽以及家傭姐姐一起接女兒小糯米放學。