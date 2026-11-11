曾暫別《中年》評審席惹揣測　谷婭溦宣布離開TVB曾崩潰想放棄

歌手谷婭溦今日透過社交平台Instagram發表長文，正式宣布與TVB完成合約，結束長達11年的賓主關係。她在帖文中回顧了由隻身來港參賽到如今的心路歷程，並對公司多年的栽培表達感恩。



結束11年賓主關係 感激TVB栽培

谷婭溦在文中回溯至2014年，表示當年滿腔熱血誤打誤撞參加了《超級巨聲》的踢館賽，從沒想過一場比賽會改變往後的人生軌跡。比賽結束後她有幸與TVB簽約，她形容這份長達11年的緣分是「最寶貴、最漫長、也是最刻骨銘心」。她真心感謝TVB當初給予她來香港發展的機會、舞台及曝光率，讓她由一個只鍾意唱歌的小朋友，慢慢學會面對鏡頭及公眾目光，累積了舞台、比賽、主持及評審的經驗，一步步建立演藝之路。她亦感謝多年來教導及信任過她的監製、前輩及同事。

谷婭溦宣布離巢。（IG@viviankoomei）

谷婭溦宣布離巢。（IG@viviankoomei）

盡訴港漂辛酸 曾感自卑想放棄

作為由外地來港的新人，谷婭溦坦言自己當初是「零根基、零人脈、零資源」。她透露這11年絕大部分時間都是自己一個人挺過來的，初來港時面對語言未完全通透、生活節奏急促及圈子陌生等問題。在面對壓力、質疑、舞台挫敗、工作低谷及情緒崩潰時，身邊沒有家人及依靠。無數個夜晚面對競爭與行業壓力，她承認曾試過緊張、自卑、懷疑自己甚至想放棄，但這些磨練最終令她從青澀膽怯變成獨立、堅韌、遇事不慌。她強調，從來沒後悔過當初隻身來港的決定。

谷婭溦曾感自卑想放棄。（IG@viviankoomei）

曾退任《中年好聲音4》評審 未來繼續熱愛唱歌

谷婭溦近年備受關注的工作之一是擔任《中年好聲音4》的評審，早前她曾因工作檔期問題宣布暫別《中年好聲音4》的評審工作，當時曾引發外界對於資方換人等不同揣測，不過後來有回歸擔任《中年好聲音4》決賽評判。如今她正式宣布約滿離巢，她在帖文中形容這是一段旅程圓滿落幕，不是終結而是全新的開始。對於未來動向，谷婭溦表示依然初心不變，會繼續熱愛舞台及唱歌，並會以更成熟、從容的狀態迎接下一階段的自己。最後她感謝大眾一直以來的陪伴和支持，並寫道：「我是歌手谷婭溦，謝謝，各位，江湖再見」。