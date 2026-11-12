上山詩鈉飛曼谷跪拜四面佛　曾自爆靠狄波拉帶路事業即迎喜訊

上山詩鈉人脈極廣，在圈中一向以交遊廣闊著稱。日前適逢一年一度的四面佛誕，她專程飛抵泰國曼谷參拜四面佛祈福。上山詩鈉在社交平台分享參拜動態，相中可見她穿上全白裝束、戴上黑墨鏡，神情肅穆地跪在軟墊上雙手合十虔誠祈禱，身後則有一眾身穿傳統泰式服飾的舞者跳舞還願助興；另一張照片中，她則對鏡頭大展燦爛笑容並比出雙V手勢，心情相當不俗。

上山詩鈉（Anna）人脈極廣。（IG@honaiyiu）

上山詩鈉一身全白打扮，虔誠跪拜四面佛。(IG截圖)

參拜期間上山詩鈉神情專注肅穆，相當虔誠。。(IG截圖)

上山詩鈉雙手合十誠心祈福。（IG截圖）

曾開火鍋店公開致謝狄波拉：拜完即刻有大好消息

上山詩鈉篤信四面佛多年，緣起自圈中長輩狄波拉（拉姑）的引薦。2014年上山詩鈉進軍飲食界於香港開設火鍋店時，曾公開透露自己十分感謝狄波拉親自帶她前往泰國拜四面佛。她當時直言，參拜後事業隨即迎來重大好消息與順利進展，令她深感靈驗，自此便成為四面佛的虔誠信徒，多年來一直堅持親赴當地祈福還願。

完成參拜後，上山詩鈉對鏡頭開心大比雙V手勢。( IG截圖)

圈中信徒眾多 謝霆鋒梁朝偉亦曾虔誠參拜

曼谷愛侶灣四面佛一直深受香港演藝界人士追捧，不少天王天后均是忠實信徒。除了一手帶挈上山詩鈉參拜的（拉姑）年年定期到訪還願外，其子謝霆鋒、影帝梁朝偉、任達華與琦琦夫婦、古天樂、容祖兒以及楊千嬅等人，過去都曾多次被目擊或自爆專程前往曼谷參拜，祈求演藝事業順遂、家庭平安，四面佛在香港娛樂圈中可謂香火鼎盛。