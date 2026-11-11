何佩瑜Jeana爆曾有人想「搞」自己幸男方冇出手　伍詠薇：好恐怖

何佩瑜（Jeana）近日作客HOY TV節目《九運會客室2》，接受主持伍詠薇、廿四味Brian（李凱賢）及固定嘉賓堪輿學家唐碧霞訪問。節目中，何佩瑜回顧其「𡃁模」時代的出道經歷，並罕有大爆當年同行女星之間的激烈競爭與明爭暗鬥，當中更牽涉被同業找人暗中針對的驚人內幕。



初出道如白紙任擺佈 飽受負評鍛鍊心理素質

何佩瑜於訪問中表示，當年以「𡃁模」身份入行時，對娛樂圈完全沒有概念，她直言：「我係20歲啦，亦都唔識任何人，一張超級白嘅紙，pure不得了，冇諗法嘅自己。總之經理人講乜，你就『哦，原來係咁，就信乜』。」

何佩瑜當年以「𡃁模」身份入行。（IG@jeanaho）

何佩瑜初出道如白紙任擺佈。（IG/@jeanaho）

當時社會對𡃁模現象評價兩極，何佩瑜出道首年便面對大量網絡負評，被網民批評「得個樣」及「淨係靠性感」。面對當時的海量負評，她坦言：「嗰陣時我就睇嗰啲留言啦，跟住總之就係又話個樣，淨係靠性感。我出到嚟又真係冇話要去學啲乜嘢，或者專業領域，冇呀嘛。」但她指出這段被網民圍攻的經歷，直接訓練出她現時強大的心理素質：「呢一個關口就訓練到而家內心好強大，要食呢一下，要成材先會打破晒你，要摧毀你先。」

Jeana 10年前同而家冇乜分別。（黃國立攝）

影大合照遇批踭搶位 經理人出手推回前排

談及𡃁模全盛時期的競爭，何佩瑜直指當年一班女星為求上位，內部存在大量明爭暗鬥：「裏面真係好多是是非非，我記得台上面大合照，啲批踭真係呢。」她用動作示範，即將合照時，被人用踭頂去後面：「跟住我經理人就靜靜雞喺後面推返我出去囉。」

先批。（節目截圖）

然後霸你個位。（節目截圖）

揭同行妒忌暗中針對 有人想「搞」何佩瑜

節目中更揭露一宗駭人內幕。何佩瑜爆出當年有一名同行女星暗中找一位男士去針對自己，幸好該男士並沒有出手，後來該男士亦有向何佩瑜重提此事，何佩瑜感到非常錯愕：「佢其實唔熟嘅，而家喺邊個都唔記得。總之嗰陣時就話『你知唔知呢，阿邊個邊個呢，叫我搞你』，佢話同我無冤無仇，做咩要搞我。我都諗緊搞嘅意思係想刮花塊面，定係整蠱或者點樣？有時我哋唔知嘅背後裏面有好多嘢，我哋個保護神保住我哋，其實真係好感恩。」伍詠薇直指覺得好恐怖，何佩瑜認為對方是出於競爭與妒忌：「我諗係競爭囉。」

何佩瑜爆當年有人想「搞」自己。（節目截圖）

拍攝《喜愛夜蒲》極尷尬 需清場拍攝

除了同行的競爭，何佩瑜亦提及當年轉型拍電影《喜愛夜蒲》第一集時，雖然形象火辣，但她自爆其實非常害羞，拍攝親密鏡頭時更要求清場：「盡量少啲人，會舒服啲，都正常嘅，都係女仔嚟。」

何佩瑜入行一年就拍《喜愛夜蒲》。（《喜愛夜蒲》電影截圖）