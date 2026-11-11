劉美娟張崇德慶祝結婚25周年銀婚紀念　曾歷喪子之痛子女患罕見病

前無綫花旦劉美娟與張崇德在2001年結婚，婚後一直十分恩愛，是圈中公認的模範夫妻。日前兩人迎來結婚25周年銀婚紀念日，特別享受浪漫的二人世界燭光晚餐慶祝，更在社交平台發文大曬恩愛，回顧四分之一個世紀的相守點滴！

劉美娟在1985年參加TVB《健美小姐》奪得季軍後入行。（IG@eugina_lau）

恩愛。（IG@eugina_lau）

好恩愛。（IG@eugina_lau）

劉美娟張崇德慶祝結婚25周年銀婚紀念 燭光晚餐曬當年婚照

張崇德與劉美娟在社交平台分享慶祝銀婚的合照，當晚二人身穿黑色情侶裝現身高級餐廳，兩公婆齊齊舉起紅酒杯對鏡頭展露幸福笑容，場面溫馨。兩人亦特別將25年前的青澀婚照與如今的合照拼在一起留念，只見當年身穿白紗的劉美娟與西裝筆挺的張崇德甜蜜貼頭，時隔25年，二人臉上依然洋溢著同樣的真摯笑容，幸福滿瀉。

慶祝結婚25周年。（IG@eugina_lau）

銀婚紀念。（IG@eugina_lau）

劉美娟感性寫道：「💞💞💞今天是我們結婚25周年，感恩有你、祢同行❤️ #我們愛因為神先愛我們」張崇德亦深情向太太致謝：「唔覺唔覺就已經結婚25年了，真係開心嘅時間過得特別快，thank you 陪我行了25年，銀婚紀念快樂！」

患難與共25載。（IG@eugina_lau）

張崇德劉美娟走過大仔夭折之痛 子女患罕見病患難與共25載

劉美娟與張崇德當年因出席「藝人之家」聚會而漸生情愫，拍拖11個月就結婚。婚後4年，劉美娟誕下大仔張天藍，但兒子出生後不足26小時夭折。二人事後向醫委會展開訴訟，追究責任，但相關投訴因未能提供醫院的醫療紀錄作證據而不受理，為取回公道，他們不惜變賣物業，向醫院提出民事索償，終於透過法律途徑取回醫院紀錄，提交投訴，但投訴受理後又因醫委會的審訊成員不足，斷斷續續地舉行，結果這場官司打了足足9年，最後有關醫生被判專業失德，停牌兩年。經歷喪子之痛後，張崇德夫婦沒有放棄，劉美娟分別在2007年及2008年再誕下一子一女，但一對子女先後患有罕見「選擇性失語症」，在學校因恐懼而無法開口說話，更曾因此遭受歧視與誤解。面對重重逆境，張崇德與劉美娟沒有怨天尤人，反而憑著堅定的信仰與無私的愛陪伴子女接受治療與心理輔導，最終陪伴孩子跨過難關、重拾自信健康成長！

兩公婆攜手走過低潮。（IG@eugina_lau）

互相扶持。（IG@eugina_lau）

一家四口。（IG@eugina_lau）

好幸福。（微博@劉美娟Eugina）

囡囡17歲生日。（IG@eugina_lau）

囡囡18歲生日。（IG＠eugina_lau）