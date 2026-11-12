66歲何家勁揭移民慘況「後悔得不得了」　被指秘婚育一女罕回應

何家勁於90年代憑電視劇《包青天》中飾演「展昭」，成功在華人地區爆紅，更被觀眾封為「御用展昭」及「最帥展昭」，足證其形象深入民心。何家勁後來淡出娛樂圈，近年主要定居惠州，積極發展健康食品生意，還開設了「勁家莊」，做得有聲有色，更被指其身家過億。私人生活方面，何家勁兩年前被爆秘婚生女，成家立室。現年66歲的何家勁時常在社交平台拍片， 罕有地回應秘婚一事，並驚揭移民慘況。

何家勁版「展昭」令人難以忘記。（微博圖片）

何家勁後生除了是演員，也曾經是歌手。（Youtube截圖）

何家勁帶吳毅將參觀工場。（影片截圖）

何家勁揭移民慘況：後悔得不得了

何家勁不時開直播與網民聊天，並擷取片段在社交平台分享。期間何家勁談到朋友移民，他不贊成移民，他直言：「有甚麼地方比中國安全呢？」何家勁亦不贊成送小朋友出國讀書，他指身邊朋友移民後狀態大跌：「我同學整個人的狀態老了好多，沒辦法，兩個人為了女兒讀書去了加拿大。」然而何家勁又稱「情有可原」，他續說：「女兒一個人去更慘，肯定不回來了。」他認為英文不太重要，「你會普通話就行。」另一段片中，何家勁指「我幾個朋友移民，被我罵得要死，有甚麼地方比回來祖國好。」何家勁續說：「現在有時候回去跟他吃飯喝茶，每次都跟我聊到哭，他都後悔得不得了。」

另一段影片中，有網民問何家勁是否有孩子，何家勁說：「你猜，這個你們也不要八卦了啊！對不對，喜歡我的朋友，都希望勁哥開心快樂。」

何家勁兩年前被爆秘婚生女

2024年何家勁被傳媒爆出秘婚生女，當時他被報刊拍到疑似拖約4歲，外貌相似的「餅印女」及老婆回港，與親戚長輩在酒樓相聚兼拜年，更疑似在公園湊女，享受親子時間。據報導指，何家勁事後對生女一事直認不諱，又指太太是圈外人，但因已轉型不做藝人，故不需交代感情事。

何家勁揭朋友移民慘況。（何家勁食品工廠）

何家勁指見到朋友移民狀態大跌。（何家勁食品工廠）

何家勁指朋友「後悔得不得了」。（何家勁食品工廠）