張慧雯慶生少女感滿瀉　曾捲藏毒風波入讀港大PCLL：好難事事順心

2010年國際中華小姐季軍張慧雯（Lizabeth），當年憑標緻五官及神似苟芸慧的甜美氣質而備受關注，其後簽約TVB正式入行。張慧雯在處女作《On Call 36小時》中飾演實習醫生「簡晶晶」成功打開知名度，隨後陸續參演《寒山潛龍》、《收規華》及《完美叛侶》等劇集。近年張慧雯全面淡出娛樂圈重返校園，立志轉型投身法律界，今年9月更宣布喜訊，獲香港大學法律專業證書課程（PCLL）錄取，向執業律師目標邁進關鍵一步。日前張慧雯迎來生日，她在社交平台大曬慶生照，並有感而發吐露心聲！

張慧雯（Lizabeth）在2010年參選國際中華小姐奪得季軍。（TVB）

張慧雯在《On Call 36小時》中飾演簡晶晶。（劇照）

張慧雯在《On Call 36小時》（2012）中飾演簡晶晶。（《On Call 36小時》截圖）

戲份相當重。（《On Call 36小時》截圖）

轉型為法律界精英！（IG@lizabeth.life）

張慧雯獲香港大學法律專業證書課程（PCLL）錄取。（IG@lizabeth.life）

張慧雯港大讀PCLL慶生 獲同學親筆賀卡鼓勵打氣

回顧過去一年的經歷與轉變，張慧雯感性寫道：「多謝大家嘅生日祝福✨今年生日心情有啲複雜。越大個越感受到，人生好難事事順心，所以每一份如期而至嘅美好，都格外珍貴。好慶幸喺HKU PCLL路上，識到一班戰友，亦有幸遇到好多用心嘅好老師。同大家並肩，一齊行呢段唔容易嘅法律求學路。捱夜溫習、模擬審訊、互相鼓勵，呢啲相遇真係好難得。學同無常和解，溫柔對自己，收好每一份小開心。感恩所有善意同成長，一支蠟燭，許個願🌟」字裏行間都可見她攻讀PCLL法律課程飽受學業壓力。

慶祝生日。（IG@lizabeth.life）

慶祝生日。（IG@lizabeth.life）

努力溫書。（IG@lizabeth.life）

相中所見，張慧雯身穿灰色衛衣現身香港大學校園本部大樓前，手捧生日蛋糕，一頭長捲髮披肩，對着鏡頭甜笑，面色紅潤飽滿，充滿書卷氣息與少女感。張慧雯更曬出一張極具心思的立體餐車造型生日卡，卡內寫滿同窗好友的真摯留言，當中包括「Let's pass all PCLL subjects tgt」、「早日成律師」、「one time pass」等窩心打氣字句，足見她在校園內人緣甚佳！

生日卡。（IG@lizabeth.life）

生日卡。（IG@lizabeth.life）

張慧雯（Lizabeth）在2010年參選國際中華小姐奪得季軍，因外貌與苟芸慧相似而備受關注，隨後簽約TVB，正式踏入演藝圈。（IG@lizabeth.life）

張慧雯選美入行 曾捲藏毒風波星途受阻離巢轉投法律界

出生於香港的張慧雯，父親是TVB普通話配音員張濟平，6歲半時舉家移民加拿大溫哥華，於安大略藝術設計大學平面廣告設計修讀學士學位。張慧雯在2009年參選多倫多華裔小姐奪得冠軍，翌年代表多倫多參選國際中華小姐，奪得季軍後留港發展，加入TVB後發展順利。不過張慧雯在2012年曾捲入客貨車藏毒風波，經警方調查後證實毒品上無其指紋並獲無條件釋放，惟形象大受打擊，星途受阻。張慧雯離巢後一度北上發展，參與網劇拍攝及登台演出，2018年淡出幕前後重返校園，報讀香港大學專業進修學院（HKUSPACE）與英國倫敦大學（University of London）合辦的法律學士課程（LLB），最後以二級榮譽優異成績畢業。如今張慧雯攻讀港大PCLL，畢業後可選擇成為事務律師（Solicitor）或大律師（Barrister），前途一片光明！

張慧雯在《On Call 36小時》中與魏焌皓有感情線。（《On Call 36小時》影片截圖）

《巴不得媽媽》（劇照）

張慧雯淡出幕前後重返校園，報讀香港大學專業進修學院（HKUSPACE）與英國倫敦大學（University of London）合辦的法律學士課程（LLB）。（IG@lizabeth.life）

以二級榮譽優異成績畢業。（IG@lizabeth.life）

專業！（影片截圖）

埋頭苦讀。（IG@lizabeth.life）

埋頭苦讀。（IG@lizabeth.life）