朱智賢偷食時間線｜黎振燁一句謊言落叠　同謝東閔2020年前出問題

前TVB女星朱智賢（Ashley）於2020年捲入與已婚男星黎振燁的車廂出軌風波，事件轟動全城並令雙方演藝事業一度停頓。朱智賢近年逐步重投幕前，並透過訪談節目公開事件的完整脈絡與後續發展。以下為事件的客觀時間線與發展整理：



1. 事件背景與萌芽（2020年或之前）

朱智賢當時與拍拖三年的謝東閔維持情侶關係，但她近年受訪時透露，當時雙方感情已出現問題，自己長期處於情緒低谷、缺乏安全感，感情已亮紅燈。

朱智賢與黎振燁因合作拍劇而相識，她曾表示，當時已知對方已婚，但因男方察覺她情緒低迷而主動關心，並聲稱自己「已經分居、搬回娘家居住」，朱智賢因一時心軟而相信其說話。

朱智賢在節目重提「偷食」事件爆喊。（YouTube@HOY媒體網絡）

2. 事件曝光與「車廂蛋糕」風波（2020年4月27日）

2020年4月27日，傳媒拍得朱智賢與黎振燁在屯門半山一帶的私家車內密會，兩人當時正拍攝新劇《食腦喪B》飾演情侶，他們在車上正打算共吃蛋糕慶祝生日。然而，朱智賢是6月24日生日，而黎振燁的生日則在3月8日，與被撞破之日都相隔一段距離，到底二人在慶祝什麼，為何又會出現一人一個蛋糕，二人並沒有表明。事件隨即被各大媒體報道，引起全城熱議。

後來有傳媒再爆出原來兩人並不止一次上山幽會，當時該傳媒指出黎振燁曾陪朱智賢到荃灣港安醫院睇醫生，兩人表現避忌，隔開幾個身位。睇完醫生後，又再一次駕車上屯門散石灣路半山掘頭路，今次歷程約一小時，在晚上約十時左右慢慢談心，由於片後太黑並未有拍到他們的動作。另外，該傳媒指黎振燁懷孕臨盆在即的太太要獨自到廣華醫院進行產檢，黎振燁卻未有陪伴，反而與朱智賢在山上幽會，更指黎原來已向老婆提出離婚，更搬回老家海麗邨。

黎振燁同老婆在中學時代認識拍拖，2015年結婚，他曾公開感激老婆在他最失意之時共度患難。（資料圖片）

3. 公開道歉記者會（2020年4月29日）

事件曝光後數天，朱智賢在當時男友謝東閔的陪同下出席無綫電視（TVB）安排的傳媒記者會。朱智賢向所有因事件受傷的人說對不起，更一度哽咽、流淚：「首先我要講嘅係，對唔住，令大家失望對唔住，我知自己做錯，對唔住錫我嘅人，對唔住畀機會我嘅人，辜負咗你哋，辜負咗公司，我想同呢件事受傷害嘅人講聲對唔住，真心對唔住！」

朱智賢後來在訪問中憶述，當時腦海一片空白，記者會的安排及發言內容主要由公司主導，並在謝東閔的陪同與發言下向公眾及受影響人士道歉。

公開道歉記者會。（資料圖片）

4. 事業沉潛與離巢TVB（2020年至2023年底）

風波後，雙方的演藝工作一度全面暫停。朱智賢經歷了一段時間的沉潛與形象調整。經過數年努力重新出發後，朱智賢於2023年底正式離開效力多年的無綫電視，選擇向外尋求不同的發展機會。

風波後，雙方的演藝工作一度全面暫停。（IG@brian_tsetse）

5. 結束八年情（2024年11月17日）

雖然謝東閔在事件發生後選擇原諒並陪伴朱智賢走過低谷，但兩人拖拉多年後，最終於2024年11月正式宣布分手，結束8年感情。朱智賢坦言，當年留下來是因為「很愛對方」，但最終領悟到不適合的感情必須狠心斷捨離。

兩人今日（17日）宣布分手。（IG圖片）

6. 首揭「被騙」真相（2026年11月）

朱智賢於HOY TV節目《九運會客室2》接受伍詠薇與李凱賢訪問，承認當年出軌是極度錯誤的決定。她解釋，當初知道黎振燁已婚時本覺不可能發展，但因正值情感脆弱期，加上黎振燁聲稱自己「已經分居並搬回母親家住」，令她一時心軟信以為真。朱智賢在節目中自責當時行為太「白痴」，誤信謊言，並承認在處理感情問題上表現極差，表示已「經一事長一智」。節目中堪輿學家唐碧霞為她批算八字，指其命格極易吸引花心男，屬「渣男磁石」。