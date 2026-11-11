60歲姜皓文走路姿勢怪異惹網民關心　曾火爆趕監製出廠食抗抑鬱藥

現年60歲、人稱「黑仔哥」的姜皓文，入行40年經歷不少高低起跌，從昔日亞視裡面的小配角，憑着對演戲的堅持，到2017年憑電影《拆彈專家》勇奪金像獎「最佳男配角」，如今已晉升男主角之列，獲讚為年輕藝人的學習榜樣。而另一值得人讚嘆的是，姜皓文對自己身型管理非常嚴格，工作再忙都堅持運動，練出一身鋼條身材，完全看不出真實年齡。日前姜皓文在社交平台分享一段前往大馬的片段，行路姿勢出現一個徵狀惹來網民關心。

姜皓文人稱「黑仔哥」。（IG@black_gorgor）

姜皓文（IG@black_gorgor）

姜皓文走路姿勢惹網民關心

姜皓文日前在社交平台分享一段影片。影片中，姜皓文剛到大馬，在當地開心打卡，一向外表又酷又型的他，也按捺不住心中的興奮，擺出一副冷靜表情，高高舉起手比耶。姜皓文發文：「讓一切隨風！出發！」姜皓文拍下行路的背影片段，可是卻被網民發現男人味十足的他走路竟出現「內八字腳」，腳尖明顯向內指向身體中線。有網民留意到並留言：「走路怪怪的」、「你走路內八？」、「內八很潮嗎」。

《惡人當道》首映禮姜皓文。（電影公司提供）

姜皓文。（《匿殺》電影劇照）

自嘲個性急躁小器趕監製出廠得罪人

姜皓文曾接受訪問自嘲個性急躁兼小器，回想在亞視的歲月，承認以前很火爆勞氣，在亞視時試過趕監製出廠，經常得罪人，形容那段時間做極都做唔起。姜皓文坦言曾因工作壓力情緒波動，有時會突然「跳掣」，太太亦早已發現問題，最後在醫生建議下服用抗抑鬱藥，又成功戒煙，近年又會透過抄經、聽音樂及茹素改善情緒問題，發現做人隨和有着數。

姜皓文到大馬。（抖音@姜皓文）

姜皓文行路八字腳。（抖音@姜皓文）

惹網民關心。（抖音@姜皓文）

與姜皓文男人味十足的外表有些少反差。（抖音@姜皓文）