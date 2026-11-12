黃浩然剖白生二胎「得一個好慘」　自認過往性格暴躁：鬧到你七彩

現年51歲的黃浩然（Raymond）拍過電影《新紮師妹》、《孤男寡女》、《PTU》等，以《新紮師妹》「劍雄」一角最深入民心。黃浩然事業成功，不少得太太莫家嘉的支持。黃浩然與太太莫家嘉於2005年結婚，育有兩名兒子Kayden和Ransley。太太本身是圈中著名形象指導，其父親是馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，黃浩然可謂圈中「億萬駙馬」！黃浩然近日北上佛山主演舞台劇《Ko's Coffee的最後一小時》，期間接受主持蘇紹輝訪問，剖白生二胎原因！

黃浩然一家四口的合照。

黃浩然剖白生二胎原因：如果得一個佢哋咪好慘

黃浩然在訪問中談到育兒之道，他提到兩個兒子關係良好，如普通兄弟一樣打完架又攬頭攬頸。黃浩然稱想大仔有個伴，故想生二胎，他說：「生完第一個都諗，會唔會有機會需要有第二個呢？咁我同太太都覺得，我哋會老㗎嘛！咁第日如果得一個，佢哋咪好慘。我哋老咗，佢哋咪可以傾吓偈，互相幫助吓，大家冇咁悶囉！」

黃浩然又談到個性轉變。他自認以前性格暴躁、麻煩及計較，「以前我係一個好黑白分明嘅人嚟，即係我覺得你錯，你未必一定錯，我係會置你於死地、鬧到你七彩。」但如今他待人寬容了不少。

黃浩然自認以前暴躁難相處。（小紅書@蘇紹輝Su）

黃浩然接受訪問。（小紅書@蘇紹輝Su）