MEGA成人展｜大槻響爆女優被拒入境香港活動取消：謎團越來越深

香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」即將於本月13日至15日在富豪機場酒店舉行。然而，在活動前夕卻傳出有參展女優無法順利過關的消息。日本知名女優大槻響（大槻ひびき）今日在社交平台發文，透露自己與團隊在抵達香港後遭到拒絕入境，宣佈原定的香港活動將會取消。



抵港後突遭拒入境 團隊被迫折返日本

根據大槻響在社交平台發文表示，自己已經抵達香港，但其經理人、工作人員以及同行女演員們均全部無法入境。她於文中強調，團隊事前雖已辦理相關簽證，但抵港接受入境審查時最終仍被拒絕入境，不得不返回日本。大槻響對於突如其來的狀況表示震驚，坦言「這種事還是第一次，嚇了一跳」。

大槻響在社交平台發文。（網上截圖）

大槻響在社交平台發文。（網上截圖）

拒絕入境原因未明 嘆「謎團越來越深」

對於被拒絕入境的具體原因，大槻響在帖文中表示並不知情，並強調「當然也沒有人做壞事」，更形容事件令「謎團越來越深」。她透露目前情況「超級忙亂」，正處於麻煩的中心，至於詳細情況，將會等到返回日本後再作進一步宣佈。

大槻響在帖文中表示並不知情拒絕入境的具體原因。（IG@yanhibi0221）

宣佈取消香港活動 周邊商品維持發售

受是次入境事件影響，大槻響在文中向期待已久的粉絲致歉，宣佈其在香港的活動將要取消，並對此感到非常抱歉。不過，她補充指出，與她相關的周邊商品預計應該仍會在活動中繼續販售。

大槻響指活動取消。

根據香港現行法例，外籍人士若來港參與商業演出、粉絲見面會或提供任何受薪/非受薪服務，均須預先向香港入境處申請合適的工作簽證（如短期就業簽證或特定演藝人員工作許可），一般旅客免簽待遇並不能涵蓋商演活動。雖然大槻響在貼文中強調「明明已經取得了簽證」，但依照香港《入境條例》慣例，獲發入境簽證或許可並不等同保證必然可順利過關，入境處管制站人員在清關時，仍有權按當事人申報的訪港目的、活動性質及在港逗留細節進行獨立覆核與最後把關；若入境官員認為入境目的與申報資格不符，便可依法行使職權予以拒絕入境並安排即時遣返。

是次首屆在香港富豪機場酒店舉行的「MEGA FANS EXPO 2026」號稱集結近30位日本超人氣性感女優，除單日入場門票HK$480起外，更設有高達HK$1,280的一對一見面會及HK$2,380的手印簽名體驗。大槻響突然證實遭遣返並取消個人活動，隨即引發大批已購買特定互動券的粉絲譁然，關注相關款項能否順利退回。而展覽尚有河北彩花、涼森玲夢、櫻空桃及紗倉真菜等20多位一線女優預定登場，大槻響全團受阻究竟屬個別團隊簽證手續技術問題，抑或涉及主辦方整體申辦程序瑕疵，已成為各界持續追蹤的重大懸念。