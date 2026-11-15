Patrick Sir放低喇沙仔情意結　5歲仔考入國際學校做姚焯菲師弟

TVB著名主持人、補習天王Patrick Sir（林溥來）與太太關宛珊婚後育有一子林若嘉（Preemo）。轉眼間Preemo已經5歲，身為傳統名校喇沙書院舊生的Patrick Sir，一直有極深的「喇沙情意結」，起初渴望兒子能繼承衣缽成為「喇沙仔」。不過，在深入了解兒子的性格後，Patrick Sir決定因材施教，毅然放棄傳統名校路線，安排Preemo考入宣道國際學校（CAIS）的Prep班（預備班），正式成為「國民初戀」姚焯菲（Chantel）及多位星二代的同門師弟。

Patrick Sir放低喇沙仔情意結。（截圖）

掙扎於名校情意結 「因材施教」放手一試

Patrick Sir擁有近20年的教育經驗，同時身兼幼稚園校監。他透露，起初確實希望兒子入讀喇沙，體驗那份珍貴的「兄弟情」與優良傳統。然而在日常相處中，他發現Preemo性格外向、活潑好動、求知欲強，而且自主性極高，日常更是「坐唔定」，平日學習籃球、劍擊、游水、畫畫及Robo coding（砌機械人）全是由兒子主動要求。Patrick Sir反思傳統名校著重結構與秩序的教學模式，未必能讓活潑愛探究的兒子全面發揮。適逢太太錯過另一間國際學校的報名日期，一家人抱著「因材施教」的心態，讓Preemo參加宣道國際學校的面試。豈料Preemo一擊即中獲校方錄取，從伽利利國際幼稚園K2畢業後直接入讀宣道國際學校的Prep班，其後更可直升小學一年級。

5歲的Preemo穿上宣道國際學校校服，精靈可愛正式榮升小學生！（截圖）

Patrick Sir與同為TVB藝人的關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，2021年4月誕下兒子林若嘉（Preemo），一家三口幸福非常。（IG：@kimmykwanb）

Patrick Sir不時獲邀舉辦講座，分享閱讀的重要性。（IG：@kimmykwanb）

做姚焯菲師弟!（IG：@kimmykwanb）

宣道國際學校成「星二代」搖籃 多位名人子女同校

相比起本港部分老牌國際學校，位於荔枝角的宣道國際學校（CAIS）有「平民國際學校」之稱，近年成為不少星級家長的心頭好。該校提供多元化國際課程，包括加拿大亞伯達課程、IBDP以及AP課程，並設有一條龍升學架構。除Preemo外，該校亦吸引眾多星二代入讀，包括姚焯菲（Chantel）、陳慧琳兩名兒子（蝦餃仔、小籠包）、陳敏之兒子（雷子樂）等等。