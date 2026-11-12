蔡頌思揭中大蔡繼有宿舍內幕　當年爭宿位太辛苦：真係我話要起㗎

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）因在2020年參選港姐而為人熟識，家境富裕、背景顯赫的她，爺爺是已故「海產大王」蔡繼有，爸爸是新華集團主席及香港中華總商會永遠名譽會長蔡冠深。去年3月蔡頌思與日籍金融才俊老公Mikie在五星級酒店舉行盛大婚禮，出席的賓客相當有份量，特首李家超都有到場祝賀。日前，香港中文大學（中大）聯合書院「蔡繼有宿舍（Choi Kai Yau Residence）」舉行開幕典禮，蔡頌思與父母蔡冠深及蔡關頴琴一同出席揭幕儀式。身為中大聯合書院舊生的蔡頌思，在社交平台大爆當年「起Hall」背後的搞笑內幕，大爆這座新宿舍正是自己當年向父親「提議」的成果！

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）。（IG@jocelynchoizs）

出身顯赫豪門。（IG@jocelynchoizs）

蔡頌思與日籍丈夫在越南舉行奢華婚禮。（IG@jocelynchoizs）

大曬好身材。（IG@jocelynchoizs）

出席保良局周年慈善晚會。（IG@jocelynchoizs）

蔡頌思出席「蔡繼有宿舍」開幕典禮 揭內幕：蔡宿真係我話要起㗎

蔡頌思在社交平台分享當日的盛況，她寫道：「Another milestone for the family legacy 🥳（家族傳承的又一里程碑）」身穿黑白波點復古短裙的她，在新落成的「蔡繼有宿舍」門前及爺爺蔡繼有的肖像畫前開心打卡，更拍片記錄爸爸蔡冠深在台上致辭的畫面，蔡頌思寫道：「唔係講笑，蔡宿真係我話要起㗎😂因為讀U為咗住Hall太辛苦，我返到屋企提議不如起返個Hall😂」原來當年身為學生的她，深明大學生宿位緊張與「爭Hall住」的辛酸，回家向父親「提議」，蔡氏家族便慷慨捐資推動宿舍興建。身為師姐的蔡頌思更在新宿舍中庭打卡，向學弟妹喊話：「聯合師弟妹，你哋真係太幸福啦，快啲多謝師姐我啦😆🤪」

蔡頌思出席「蔡繼有宿舍」開幕典禮。（IG截圖）

中大蔡繼有宿舍。（IG截圖）

中大蔡繼有宿舍。（IG截圖）

在爺爺蔡繼有的肖像畫前開心打卡。（IG截圖）

蔡頌思大爆因當年爭宿位太辛苦，返屋企提議起hall：真係我話要起㗎。（IG截圖）

大爆料！（IG截圖）

以家族之名命名 大讚爸爸愛妻舉動：Concert hall named after my mom

除了以爺爺蔡繼有命名的學生宿舍之外，亦設有「蔡冠深文化中心」及「蔡關頴琴展藝廳」，一家人在「蔡冠深文化中心」門前大合照，蔡頌思更曬出「蔡關頴琴展藝廳（Janice WK Choi Concert Hall）」的門牌照，調侃爸爸的愛妻舉動：「我爸爸到底有幾愛妻？Concert hall named after my mom」。網民紛紛留言笑稱：「真正嘅有錢任性」、「貧窮限制咗我嘅想像」！

一家人合照。（IG截圖）

揭爸爸愛妻舉動。（IG截圖）