【今日當年】江一帆車內昏迷離世　曾與夏萍訂婚一年後解除婚約

時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到1981年11月12日，活躍於五十至六十年代香港粵語片電影圈的當紅小生江一帆，因心臟病發於私家車內昏倒，送院途中不幸逝世，享年50歲。江一帆一生參演過45部電影（部分文獻記為43部），多飾演行為正直的正派角色，其突然離世令當時的影圈及影迷深感惋惜。

活躍於五十至六十年代香港粵語片電影圈的當紅小生江一帆。（網上圖片）

陪同學應徵意外入行 參演45部電影絕大部分擔正男主角

江一帆原名陳乃雄（又名陳國雄），1931年於廣州出生。他在香港求學時期已對話劇產生濃厚興趣。當年「大成公司」招考演員，他原本只打算陪同學應徵，卻意外獲得導演蔣偉光賞識並取錄，簽下三年合約，從此踏上銀幕之路。

江一帆有份主演《慈母心》。（網上圖片）

1953年，江一帆憑電影《意中人》正式出道，在片中飾演歌唱家何平。江一帆的告別作為1965年的《萍嫂》（飾演李志明），而最後一部公映作品則是1966年的《警網擒兇》（飾演張朗）。他在演藝生涯中合共參演了45部電影，絕大部分均擔任男主角，可見其當時在影壇的叫座力。

曾與曾藍施鬧桃色新聞、遭父親登報脫離關係

在早期演藝生涯中，江一帆曾與當時的女演員曾藍施鬧出轟動一時的桃色新聞，成為當時坊間與傳媒津津樂道的八卦話題。此外，他於1957年因感情婚姻問題離家出走，其富商父親陳大衡更委託律師於《星島日報》等報章登報發表聲明，宣佈正式脫離父子關係，在當時的社會環境下引起不小震動。

江一帆主演《天堂兒女》。（網上圖片）

與夏萍閃電訂婚後解除

感情生活方面，江一帆曾於1964年與著名女星夏萍閃電訂婚，轟動一時，但兩人的婚約僅維持了一年，便於1965年宣告解除。

江一帆與夏萍有過一段情。（影片截圖）

息影轉戰商界任總經理 建立家庭重新出發

息影後的江一帆並未有停下腳步，他曾於律師樓工作，又經營過的士生意。後來他轉戰商界，發展得有聲有色。1972年，他更以「光霞紙品廠」總經理的身份，遠赴日本及美國考察工廠。而當時他也已經與一名周姓女子結婚，建立家庭，生活重回正軌。

江一帆息影後轉戰商界。（網上圖片）

50歲心臟病發車內猝逝 胡楓等圈中好友送別

1981年11月12日（星期四），江一帆不幸於其私家車內因心臟病發昏迷，在送往瑪麗醫院急救途中證實不治，終年50歲。

同年11月16日（星期一）上午11時，其家屬於瑪麗醫院殮房以道教儀式為他舉殯，下午2時遺體移送至歌連臣角火葬場火化。當日，與他同期出道的著名演員胡楓，以及圈中好友朱丹、白碧及莫蘊霞等均有出席喪禮，黯然送別這位一代粵語片小生最後一程。