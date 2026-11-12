傳俞可程妒忌爭寵驚動高層　何沛珈親解假帳號抹黑背後真相

TVB熱播戀愛真人騷《女神配對計劃2》話題不斷，除了節目中的男女感情線備受關注外，幾位女神私下的互動亦成為大眾焦點。港姐出身的何沛珈（Roxanne）與俞可程（Kanis）近日屢傳不和，有指俞可程因不滿何沛珈人氣過高、頻頻獨佔全場焦點而暗生妒忌，加上二人在節目上同爭方智弘（Oscar），雙方角力甚至傳出驚動無綫高層親自「照肺」介入！與此同時，網上更有自稱TVB幕後人員發文力數何沛珈私下「雙面人」罪狀，指控她是「超級綠茶婊」，引發外界極大關注。

俞可程。

俞可程疑似妒忌心爆發？傳不滿何沛珈獨佔焦點驚動高層

據了解，在《女神配對計劃2》拍攝期間，何沛珈憑藉豐富主持經驗與極高人氣，迅速成為節目組及鏡頭捕捉的焦點。相反，同場的俞可程雖然表現積極，但話題度與鏡頭份量均被何沛珈壓倒，令節目重心完全傾斜。

有消息指，俞可程對此暗自較勁，私下難掩妒忌與不爽之情。眼見何沛珈在節目內外均輕易成為話題人物，俞可程疑似心懷不滿，認為對方搶盡風頭，私底下兩人互動氣氛冰冷，陷入微妙的「暗鬥」狀態。隨著雙方矛盾傳聞愈演愈烈，節目組內部氣氛相當緊張，甚至傳出這場女神角力最終引起了無綫高層關注，高層為防影響節目形象及拍攝進度，不得不親自召見兩人「照肺」訓話，下令雙方克制情緒。

網上驚爆幕後發文！列何沛珈「綠茶婊」5大罪狀

然而，網上突然出現一篇自稱TVB幕後工作人員的爆料貼文，內文痛斥何沛珈私下態度惡劣，更是名副其實的「超級綠茶婊」，並列舉其五大指控：包括擔任外景主持時嫌辛苦嫌髒、推拒街頭採訪與公司工作（推Job）；被指為「雙面人」，對普通同事擺臭臉卻對高層奉承；私下對其他女主持身材外表評頭品足；以及對前線攝影師與幕後團隊態

當事人親自開腔回應！何沛珈：做人最緊要問心無愧

面對一連串爆料與不和傳聞，何沛珈昨日(11/11)現身觀塘出席《萬千星輝賀台慶》記者會，親自開腔解畫：「我一開始睇到都覺得『哇，咁高討論度嘅？』，不過人係會成長㗎嘛，今次節目畀我最大嘅學習，就係點樣好好管理自己嘅情緒。」

被問到是否認為俞可程在背後抹黑或者搵打手時，何沛珈表示自己是第一次聽到這個講法，並表明相信人心本善： 「因為我都係第一次聽呢個講法……我會相信每一個人都是善良嘅，同埋每一個女仔，我更加好希望女仔係應該對返女仔更加友善。我唔敢去猜測係因為啲咩原因，我能夠做嘅只能夠係做好自己嗰部分。」

對於「太空帳號（假帳號）」的留言指控，何沛珈承認有留意到部分發帖帳號是近期新開的，但也坦言自己不懂得區分是否「太空帳號」，亦不想去猜測發帖者的動機：「之前有見過一啲係新開嘅帳號嚟嘅，咁但我唔知道點樣分太空帳號嗰啲，因為我知道Threads係可以用email去開嘅嘛，即係好容易就可以攞到一個帳號囉，我有見過就係一啲比較近期少少開嘅帳號，所以都唔止一個。」