東張西望｜健身室老闆反撃真誠哥博流量　堅稱無性騷擾學生

TVB節目《東張西望》昨日（10日）報道了自由身教練「真誠哥」踢爆灣仔一間健身室涉嫌不良銷售，更指控老闆Gary屢犯逼客簽約兼有性騷擾之嫌。面對種種指控，老闆Gary聯同市場營銷人員Miko主動聯絡節目組大反擊，堅稱自己已經改過自新，更反咬「真誠哥」是為了博取流量而抹黑公司，事件猶如羅生門！

「真誠哥」踢爆灣仔一間健身室涉嫌不良銷售，更指控老闆Gary屢犯逼客簽約兼有性騷擾之嫌。(節目截圖)

直認曾因不良銷售入獄 嘆坐過監都可以重新做人

Gary直認曾因不良銷售入獄，翻查資料他曾於2018年因涉及旺角健身室強逼簽下80多萬合約、承認盜竊及串謀等罪被判囚18個月，2024年亦曾遭《東張》報道涉劏客，但他無奈表示：「坐過監都可以重新做人㗎。（你哋都夠膽講你哋係冇劏客？）好正常咁做嘢，真係好正常。」他指這間健身室已營運了一年半，主要做增肌減脂，而且經營十分艱難，Gary坦言自己「教練牌已過期要補領」，並且當初看中真誠哥夠高大健碩才聘用他，但直指對方連早上九點上班都有微言。

Gary直認曾因不良銷售入獄。(節目截圖)

反駁佣金爭議及天價課程 強調明買明賣絕無硬銷

針對真誠哥控訴佣金僅得三成，Gary反駁指對方才上班兩三天，卻要求將佣金加至五成，甚至要求與公司「對分」。至於被真誠哥形容為極度兒戲的「動態式伸展」課程，Gary極力護航，澄清絕對不只是做「一、二、波比跳」。他強調訓練能幫助客人提升平衡性及靈活度，甚至有學生成功減去10公斤。他補充，公司絕不會硬銷天價課程，起碼要學生先試做一兩個月運動，若學生不願意買，他們便不會再推銷。

針對真誠哥控訴佣金僅得三成，Gary反駁指對方才上班兩三天，卻要求將佣金加至五成。(節目截圖)

否認當教練是「生招牌」 堅稱無性騷擾有CCTV作證

對於真誠哥自稱被當作吸客「生招牌」，Gary直指是無稽之談，因為公司的廣告從來沒有出現過真誠哥的樣貌，客源全靠自資廣告。而針對最嚴重的「性騷擾」指控，Gary表示：「我真係冇性騷擾過任何一位學生，呢度全部都冇！」Gary解釋健身室周圍都有閉路電視，若有性騷擾，客人絕對可以隨時投訴。

Gary堅稱無性騷擾有CCTV作證。(節目截圖)

質疑報料動機為做網紅上位 爆遭深夜電話滋擾已報警

Gary認為真誠哥今次高調報料，背後動機並不單純，他認為真誠哥為流量想做網紅，令更多的人認識他而詆毀他們。Gary更透露，真誠哥事後曾在WhatsApp用污言穢語辱罵他，甚至在凌晨兩、三點打電話騷擾，令他飽受困擾，甚至失眠。目前，Gary已經就事件報警，並向私隱專員公署投訴真誠哥披露其個人資料。Gary在訪問尾聲重申自己行得正、企得正：「清者自清啦，行得正企得正，啲學生買堂全部明買明賣，坐過監又點樣啫？我覺得好嬲囉！」

Gary認為真誠哥今次高調報料，背後動機並不單純。(節目截圖)