俞可程街頭約會被網民斷正　親揭同行男伴身份爆笑提議戴證避嫌

無綫節目《女神配對計劃2》的四位「女神」阮嘉敏、何沛珈、梁超怡及俞可程日前（10日）盛裝出席《TVB邁向60年節目巡禮2027》，並接受傳媒訪問。早前有網民於網上發文，指拍到俞可程在參與配對節目期間，與一名男士在街上舉止親熱，質疑她抱著「拖住呢個男士去揀男仔」的心態參與節目。對此，俞可程在訪問中作出回應，親自解畫。

四位「女神」阮嘉敏、何沛珈、梁超怡及俞可程。(盧振輝 攝)

親揭同行男伴真實身分 澄清與TVB導演齊出勤

面對著提問，俞可程表現從容並道出該名男伴的真實身分。她表示早前其實已經澄清過，當時是因為接下了一個連鎖快餐店的廣告：「咁我接咗呢一個廣告之後，其實我係非常之開心，因為我覺得呢一間快餐店其實好少會請我哋TVB嘅Artist去拍。咁我覺得呢一個係一個天載難逢嘅機會，我就好希望可以做得最好啦。所以我當時喺7月同埋8月，我係請咗公司嘅導演去幫我影相、拍片、剪片嘅，咁我亦都係同佢出去拍片或者度橋，呢一啲不下一次嘅。咁所以佢見到我就係其實喺工作緊，佢影咗我相嗰一日，其實就係我同佢去剪片嘅日期嚟嘅。」她解釋兩人當時經常為工作外出，並非網民口中的約會。

俞可程親揭同行男伴真實身分。(盧振輝 攝)

理解網民著緊節目真實性 對鏡頭再三強調單身

對於網民的誤會，俞可程表現得十分理解，並趁機對著鏡頭再次強調自己目前依然是單身狀態：「我明白大家都好緊張呢一個節目，咁亦都覺得我哋個真人騷要好真實先至係嘅，所以我明白網民可能見到我出面有同其他男仔單獨嘅時候，咁佢哋就會覺得我係拍緊拖。但其實我係單身嘅，即係我都喺度澄清多一次。」

對於網民的誤會，俞可程表現得十分理解。(盧振輝 攝)

常與男同事單獨外出工作 爆笑提議掛工作證避嫌

她又無奈指出，因為平日工作需要，不時都會有與公司不同部門的男同事或導演單獨外出拍攝的情況。為了避免日後再引起同類型的誤會，俞可程笑指已經想到一個極致的避嫌方法：「我都有同其他導演出去拍嘢，咁可能就同佢哋講話掛返工作證。」