九運會客室｜何佩瑜重提13年事業樽頸患抑鬱　化妝狂喊致溶妝崩潰

藝人何佩瑜（Jeana，現名何佩霞）近日作客由伍詠薇及Brian主持的HOY節目《九運會客室2》，在節目中大方分享入行多年的心路歷程。從2010年以「𡃁模」身份出道，到後來憑參演電影《喜愛夜蒲》系列人氣急升，Jeana的演藝之路充滿起伏。她在訪問中毫不避忌地重提13年經歷的事業樽頸期，更自爆曾因此患上抑鬱，甚至試過在化妝時崩潰狂喊致溶妝，將鏡頭背後的辛酸娓娓道來。

何佩瑜在訪問中毫不避忌地重提13年經歷的事業樽頸期。(節目截圖)

出道被貼「𡃁模」標籤 重提13年事業樽頸患抑鬱

Jeana在節目中回顧初入行的歲月，直言2010年正值「𡃁模」寫真熱潮，當時入行的主要目的坦白說就是為了「搵快錢」。然而，隨着熱潮退去，加上面對同行的激烈競爭以及外界對「𡃁模」的既定標籤，她在轉型電影演員的過程中承受了極大壓力。Jeana重提在13年遭遇事業樽頸期，面對前路茫茫及巨大的心理負擔，她坦言當時覺得「人生最黑暗、內心世界最黑暗」，更因此患上抑鬱：「原因就係因為我唔知我想點，公司有冇咁多嘢畀你做到？究竟我想點啊？究竟我人生應該點呢？公司仲有約喎，仲有三年約喎，咁點？」她整個人猶如被沉重的烏雲籠罩，陷入了人生與事業的雙重低谷。

何佩瑜重提13年事業樽頸患抑鬱。(節目截圖)

情緒失控崩潰痛哭 邊開工邊流眼淚致溶妝

Jeana在節目中談及當時情緒失控的嚴重程度時，她形容：「喺屋企無啦啦兩行眼淚湧出嚟，即係你係唔係話睇緊啲咩戲或者做緊啲咩，係叭一聲流眼淚，跟住就去廁所嘔。」她更指當日是要出席一個活動，她帶着瀕臨崩潰的情緒去開工，而化妝師到她家幫她化妝時見到她的情況都傻眼，Jeana憶述：「佢一路幫我擦粉，跟住流眼淚，佢話：『嘩！咁點啊？』我跟住話冇嘢㗎，得㗎啦。」她一邊需要呈現出光鮮亮麗，一邊卻在化妝室時因情緒崩潰而狂喊，甚至連妝容都徹底哭至溶掉，足見她當時在五光十色的娛樂圈背後，承受着難以想像的心理重擔。

何佩瑜情緒失控崩潰痛哭。(節目截圖)

貴人扶持走出陰霾

幸而，Jeana最終靠着演藝圈前輩與貴人的啟發，成功打開了心中的窗戶，見識到外面更廣闊的電影世界。她形容當自己得到靈魂上的啟發與引導後，「『叮』嘅一聲，抑鬱嗰度又少咗，我成個人烏雲散開咗。」如今的何佩瑜早已憑實力洗底，擺脫了當年的迷惘與昔日標籤，以更成熟、自信的姿態在電影圈立足，將過去的挫折轉化為豐富演技的養分。