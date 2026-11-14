陳豪示範事業型顧家男巡完舖再買餸　行超市遇靚姐喊5字尷尬面紅

現年55歲的兩屆視帝陳豪（Moses）是圈中公認的「絕世好男人」！與太太陳茵媺（Aimee）結婚多年依然恩愛如昔，一家五口幸福滿瀉，羨煞旁人。除了家庭生活美滿，陳豪在事業上同樣風生水起，貴為TVB「吸金王」的他，近年除了拍劇、拍廣告外，還將個人咖啡品牌經營得有聲有色，事業家庭兩得意。

陳豪憑電視劇《破毒強人》 中「文華」一角第二次奪得視帝。（IG@moses_chan_）

陳豪與愛妻陳茵媺及三位子女，一家五口美滿幸福。（IG@aimeechan_official）

陳豪把其咖啡生意搞得有聲有色。（小紅書）

落區巡舖一絲不苟 化身生招牌親力親為

向來對咖啡充滿熱誠的陳豪，即使工作再忙，依然堅持凡事親力親為。近日，有網民在太古城逛街時，便野生捕獲陳豪現身其咖啡店分店。從照片可見，當日陳豪身穿深藍色休閒西裝外套內搭白色T恤，打扮斯文有型。他與一名疑似工作人員坐在店內座位區，邊吃東西邊密斟，神情相當認真，似乎正就店舖業務進行商議，展現出老闆的風範。處理完店務後，陳豪更不忘為自家品牌做「生招牌」，拍攝宣傳片分享到社交平台吸客，可謂出心出力。

近日，有網民在太古城逛街時，野生捕獲陳豪現身其咖啡店分店。（小紅書圖片）

陳豪甚有老闆風範。（小紅書圖片）

陳豪還親自拍片做「生招牌」吸客。（小紅書截圖）

陳豪還會親自為客人調配咖啡。（小紅書截圖）

超市入貨被讚靚仔 尷尬甜笑超親民

除了巡視咖啡店業務外，陳豪亦相當顧家，有另外的網民在附近超市偶遇他在買餸。陳豪當時推著購物車在選購食材，見到迎面有一位姨姨推著手推車走來時，他特意移開自己的手推車讓路，非常紳士。而現場亦有不少市民認出這位視帝，紛紛舉機拍攝，期間有熱情女市民更忍不住當面大讚：「好靚仔啊你！」陳豪聽罷即「紅都面晒」，露出招牌燦爛笑容，但神情略帶點害羞和尷尬。不過他依然禮貌十足，點頭說：「Thank you！」全程毫無架子，親民度滿分。

陳豪特意移開自己的手推車讓路，非常紳士。（小紅書截圖）

現場不少人認出陳豪。（小紅書截圖）

不少網民看過片段後，都紛紛留言激讚陳豪是「超級好男人」，完美示範何謂事業型顧家男，「第一秒他是特意移開自己的手推車讓條路俾個姨姨的！真係好gentleman」、「買個菜都像在拍廣告」、「很勤快的老闆」、「每時每刻都在帥」、「在人群中好耀眼啊！身材好，氣質佳」、「陳豪人緣應該挺好的，沒法不喜歡他吧，每次看他都是笑嘻嘻的」、「真係好親民」。

陳豪聽到靚姐讚他靚仔，開心又帶點害羞。（小紅書截圖）