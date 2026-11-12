劉德華親自包辦曲詞剖白心聲 實體碟《About Life》浸會現場錄音

劉德華睽違多年再推全粵語實體碟《About Life》 親自包辦曲詞細訴人生體會 移師浸會大學音樂廳動員管弦樂隊現場錄音。首支新歌《我年輕過》將於13號（明天）各音樂平台登場，同名MV亦同步曝光。

華仔率先與大家分享今次新碟錄唱的心情

「上一次實體發行的廣東話專輯是什麼時候，實在記不清了。如今生活常態已發生許多變化，但我這個念舊之人仍鍾情於實體唱片，因為拿在手中才覺得珍貴。」

闊別多時，天王劉德華終於再度推出全新廣東歌及實體專輯！華仔今次將演唱會與唱片同步以《About Life》命名，整張專輯全為粵語作品。最令樂迷驚喜的是，新碟收錄的六首新歌當中，華仔更參與了其中五首歌曲的作曲及填詞部分，將近年對生活的感悟毫無保留地注入音樂之中。而今次除了錄音室版本，更特別準備了現場錄音的版本，正如華仔所言：「為何會有現場版？並非僅因音質優美，更在於其真實感。這次演唱會及專輯均命名為《About Life》，一個唱給你們聽，一個唱給自己聽。」

為了追求極具質感與溫度的音樂效果，華仔今次專程帶領全體工作人員、合唱團以及管弦樂樂手，移師香港浸會大學音樂廳進行現場錄音與錄影。

整個項目總共用了四天時間完成，包括前期準備與排練，最後兩天正式進行錄音及錄影。談到這次在音樂廳的難忘經歷，華仔深有感觸地分享：「錄音時，無論相識與否，眾多人士從旁協助，令我深受感動。面對龐大的管弦樂編制和合唱團，每一位樂手和工作人員都百分百投入，甚至在正式錄音的時候，大家依然好專注地完成了整個錄音。」

在順利完成的那一刻，華仔坦言內心非常激動，也讓他格外珍惜一路走來的點滴：「這段旅程由我年輕時開始，伴隨父母、太太及女兒，最後還有你們。我想你們會非常明白。關於生活，關於愛。」

回顧華仔的音樂創作歷程，他早在 1990 年就發表了第一首填詞作品《如果你是我的傳說》。多年來，他參與填詞的歌曲至今已累積超過 200 首，且絕大多數都是由他個人獨立完成。

從早期的熱血情歌到如今沉澱過後的成熟心境，華仔的詞作一直以來陪伴著許多人成長。今次新碟中的新作，例如《我年輕過》、《爸爸》、《萱草》、《芬芳》和《小天使》（以及徐繼宗包辦曲詞的《喜歡過我》），歌名和內容都非常貼地，寫的全都是他這幾年來對生活、家人以及身邊人和事的真實體會，字裏行間流露了一份又一份的真情實感。