林峯泰國開工同劇猛料女星曝光　曾獲梁朝偉稱讚22歲奪亞太影后

現年46歲的林峯近年絕對稱得上家庭與事業兩得意。他與太太張馨月結婚後恩愛如初，二人育有可愛女兒「格格」，不時在社交平台大曬家庭溫馨日常，一家三口過得幸福美滿。事業方面，林峯更是「開衡Turbo」歌影視三線全面爆發，早前完成電影《九龍城寨之終章》和賀歲片《食住上》拍攝後，手頭工作依然排得密密麻麻，除了緊接於12月在廣州延續其個人巡迴演唱會之外，近期他已馬不停蹄飛抵泰國曼谷為全新懸疑查案劇集開工。

林峯去年憑《九龍城寨之圍城》中飾演的陳洛軍大受歡迎，不論是在香港還是內地都人氣急升，更備受品牌廠商青睞，廣告代言活動接不停，更紅到去日本。（劇照）

在大眾眼中，林峯是萬人迷偶像，但現實中，他卻是一位廿四孝爸爸。（小紅書圖片）

林峯無論多忙都會爭取時間陪伴妻女。（小紅書圖片）

林峯曼谷街頭拍劇被捕獲 同場猛料女演員曝光

連日來，不少在當地的網民紛紛在街頭「野生捕獲」拍攝中的林峯，從相片可見，造型幹練的他狀態大勇，即使在炎熱天氣下開工依然神采飛揚，一樣「咁有型靚仔」。而繼早前有眼利粉絲發現同劇有王敏奕及莊錠欣現身外，近日再有網民上載最新照片，令劇中另一位猛料女演員正式曝光，她就是台法混血女星張榕容！

網民大讚林峯回春了不少。（小紅書）

網民指林峯的造型復刻了《雷霆掃毒》「Happy Sir」掀起回憶殺。（小紅書）

同場見到劇中還有王敏奕和莊錠欣。（小紅書）

張榕容身穿黑色背心、並將一頭長髮紮起，打扮清爽俐落；她與身穿深色T恤的林峯一同坐在街頭的路邊攤檔前對戲休息。期間兩人有講有笑，氣氛十分融洽，當發現有鏡頭時，張榕容更展露甜美燦爛的笑容，親和力十足。不少網民見到這個嶄新組合都大感驚喜，紛紛留言直呼：「這個搭配真的很新鮮了」、「林峯同張榕容好有新鮮感，超期待！」、「是貴妃啊，我蠻喜歡張榕容的，很新鮮的搭配，哥也是真帥啊」、「帥呀帥，而且和張榕容合作了，期待解鎖更多合作對象」「怪不得一點風聲也没有」。

林峯近日繼續為新劇開工，隔離的女演員令網民相當驚喜。（小紅書圖片）

她就是台法混血女星張榕容！ （小紅書圖片）

大家有講有笑，非常融洽。（小紅書圖片）

張榕容大有來頭 曾獲梁朝偉稱讚

現年39歲的張榕容，絕對稱得上是大有來頭。台法混血的她童星出身，擁有精緻深邃的混血五官與極具辨識度的氣質。張榕容年紀輕輕便展現出驚人的天賦，2006年憑電影《一年之初》嶄露頭角，其後與柯佳嬿合作的電影《渺渺》演出清新自然，獲不少電影圈內人賞識，梁朝偉更讚她的表現突出而感動人心，但也有意見認為她的演技「稍微幼嫩」。

張榕容近日IG限時動態展示自己在泰國，而且無懼素顏示人。（IG截圖）

到2009年，年僅22歲的她憑電影《陽陽》奪得亞太影展最佳女主角，成為當時最年輕的亞太影后；她亦曾三度入圍金馬獎最佳女主角，及兩度勇奪台北電影節影后寶座，演技實力早已獲得兩岸三地影壇的肯定。

張榕容演技毋庸置疑。（IG截圖）

獲得過不少獎項。（IG截圖）

不過，在憑《逆光飛翔》拿下台北電影節最佳女主角後不久，張榕容於2012年尾，與男友紀佳松在峇里島訂婚，翌年2月登記並公佈有孕消息。雖然當時外界對她正值事業高峰期選擇結婚生子看法不一，但張榕容在產後同年即宣告復出。復出後的張榕容，也將事業進一步拓展到中國大陸，並於2016年，張榕容與金城武、梁朝偉、陳奕迅等合作電影《擺渡人》。

梁朝偉、張榕容及陳奕迅當年坐船遊維港宣傳電影《擺渡人》，夠晒配合主題。（郭敏玲攝）

而數到最為觀眾津津樂道的，莫過於她在陳凱歌執導的奇幻大片《妖貓傳》中飾演風華絕代的「楊貴妃」，其冷艷高貴的扮相驚艷全網，更獲封為「最美楊貴妃」，並憑該角奪得華鼎獎最佳女配角。2019年，張榕容又與許凱合作的主演網路劇《從前有座靈劍山》，擔任女主角「王舞」，突破過往形象的演出受到好評。今次她夥拍林峯赴泰國拍攝懸疑新劇會擦出怎樣的火花，實在令人拭目以待。