前TVB小花吳嘉儀遭解僱後轉新工　徹底放下藝人身段一日企足8個鐘

現年35歲的吳嘉儀（阿七）自去年初約滿離巢TVB後，火速轉戰網購平台HKTVmall擔任「街市即日餸」主播，專攻街市直播帶貨，售賣蔬果、海鮮及禽肉等。她甚至曾在十號風球高懸下仍堅守崗位完成直播，敬業表現一度獲網民封為「街市天后」。

火辣比堅尼。（IG@ah7ng）

然而好景不常，吳嘉儀於今年2月突然自爆慘遭舊公司無預警解僱，更曾公開控訴管理層在8號風球下依然強迫直播主返工等「罪行」，引起網民熱議。失業後積極尋找出路的她，日前在社交平台更新近況，竟大爆自己最近忙於「企街」，嚇窒一眾網民！

身材出眾。（IG@ah7ng）

吳嘉儀離巢後轉戰HKTVmall擔任「街市即日餸」主播。（IG@ah7ng）

售賣包括蔬果、海鮮、禽肉等。（IG@ah7ng）

轉型做KOL。（IG@ah7ng）

徹底放下藝人身段 連續數日現身九龍灣商場吸客

吳嘉儀隨後搞笑澄清，原來她現時效力的直播平台，即將於本月22日在九龍灣MegaBox 12樓全層開設一間「倉庫式超市」，搜羅世界各地的生活百貨。雖然她主力負責直播工作，但為了幫新店造勢，她亦徹底放下藝人身段，親自落場到商場攤位做宣傳派傳單吸客。

從她公開的更表可見，由今日（12日）起至20日期間，她共有6日需要親身到商場駐場，當中大部份日子更要由早上11時半直踩至晚上7時半，甚至星期日要由朝早11點企到夜晚9點，一日企足至少8至10小時，相當辛苦。不少網民見狀都紛紛留言為她打氣，大讚她能屈能伸、敬業樂業。

為了幫新開張的倉庫式超市造勢，吳嘉儀一日企足至少8小時，非常辛苦。（IG/@ah7ng)

雖然主力負責直播帶貨，但吳嘉儀仍親力親為落場派傳單，希望出一分力。（IG/@ah7ng)

早前北上直播。（IG@ah7ng）

美妝直播。（IG@ah7ng）

飛往韓國進行個人首次海外直播帶貨！ （IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）

吳嘉儀今年2月無預警遭解僱 揭辦公室文化黑幕

畢業於香港演藝學院的吳嘉儀，加入TVB後參演過《愛·回家之八時入席》、《金宵大廈》等多部劇集，憑在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」而成功入屋。去年初約滿離巢後，吳嘉儀轉戰直播帶貨行列，她更打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等，努力融入街市攤檔推銷各類產品，非常賣力，贏得「街市天后」的美譽。不過今年2月吳嘉儀突然自爆無預警被解僱，當時她接受《香港01》訪問時透露收到主管通知直播前返公司「傾吓偈」：「回到公司後在會議室有2位人事部職員，通知我「被中止合約」，我問實際原因，職員回答唔需要答我，但係主管唔滿意我表現。」她直言感到無奈：「只能講有粉絲、有業績，但係『疑似』因為樹大招風、不迎合辦公室文化而受到某種對待。」

吳嘉儀（右一）曾在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」。（資料圖片）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

今年2月吳嘉儀突然自爆慘遭無預警解僱。（IG截圖）

今年3月吳嘉儀發文重新出發：「我自由了😇💪🏻New start 🩷」。（IG@ah7ng）

吳嘉儀曾控訴舊公司8號風球強迫前線返工。（IG截圖）

吳嘉儀去年7月在颱風「韋帕」襲港掛十號風球下，於九龍城街市直播。（IG截圖）

吳嘉儀去年7月在颱風「韋帕」襲港掛十號風球下，於九龍城街市直播。（IG截圖）

堅守崗位。（IG@ah7ng）

堅守崗位。（IG@ah7ng）

浸溫泉。（IG@ah7ng）