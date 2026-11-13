黎耀祥賣35.9元平價臍橙看似辛酸　實情坐擁豪宅兼千萬名車超富貴

三屆視帝黎耀祥近年將事業重心全面北移，除了接拍劇集與商演，亦積極經營內地社交平台化身美食KOL。向來親力親為的黎耀祥，近日更現身抖音直播間帶貨賣水果，推銷江西贛州尋烏縣的贛南臍橙，親民作風引起網民關注。

三屆視帝黎耀祥近日現身抖音直播間，落力推銷江西贛南臍橙。（抖音截圖）

黎耀祥身穿簡約白Tee上陣帶貨，身前擺滿切開的臍橙展示果肉質素。（抖音截圖）

親力親為推銷平價臍橙 下單送簽名照

從網上流出的直播截圖可見，身穿簡約白色T恤的黎耀祥身處掛滿橙子的果樹布景前，精神奕奕地向觀眾介紹產品，身前擺滿切開的臍橙，並標明「80mm」及「70mm」等不同果徑規格。今次直播主打平民價路線，8斤裝（約16至22個）的70mm+臍橙僅售人民幣35.9元，而8斤裝（約12至16個）的80mm+臍橙則售人民幣39.9元，均包順豐快遞上門。為了催谷銷量，直播間更推出「買橙送剝橙器加黎耀祥簽名照」優惠，成功吸引不少粉絲下單，直播期間已售出超過4萬單，更登上平台「生鮮榜第16名」。

為刺激銷量，直播間推出下單即送剝橙器及黎耀祥親筆簽名照的優惠。（抖音截圖）

出身基層憑實力翻身 坐擁兩地豪宅與千萬名車

雖然在直播間落力推銷幾十元一箱的農產品，看似十分搏殺，但現實中的黎耀祥早已是圈中隱形富豪。出身基層的他，幼年一家八口曾居於紅磡消防局宿舍，中學時期遷往順利邨。入行後他憑藉精湛演技三奪視帝，事業與身家同步幾級跳。

黎耀祥夫婦與劉青雲與郭藹明聚會。(抖音截圖)

黎耀祥買國產車。（抖音）

黎耀祥《巾幗梟雄之義海豪情》一句「食屎啦梁非凡」街知巷聞。（螢幕截圖）

黎耀祥與妻子梁耀蓮（Julia）現時定居於香港市值逾三千萬的上水天巒低密度獨立屋，近年為方便內地工作，更在中山購入闊落豪宅單位。作為愛車之人，黎耀祥的座駕亦隨身家不斷升級，多年來先後入手寶馬（BMW）、Land Rover、Jaguar及麥拿倫（McLaren）等名車，有指其名下座駕總值逾千萬元。他早年更曾因駕駛價值約300萬的麥拿倫跑車外出買餸而成為全城熱話；對愛兒黎正橋亦相當豪爽，曾豪擲300萬送上林寶堅尼作禮物，而兒子亦擁有「大黃蜂」Camaro跑車，一家人生活相當富貴。

黎耀祥兒子黎正橋在外國留學。（Facebook圖片）