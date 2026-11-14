佘詩曼孝順陪母親出席長輩聚會　佘媽請客曾傳患頑疾近照令人讚嘆

四屆視后佘詩曼（阿佘）在螢幕前霸氣十足，是獨當一面的大女主，私底下卻是一個不折不扣的寵媽孝順女。無論工作多繁忙，只要一有時間便會抽空陪伴媽咪。日前資深藝人吳麗珠在社交平台分享聚會近照，原來當晚她與一眾好友飯聚，佘媽與阿佘也有出席，更曝光了佘媽最新狀態。

佘詩曼年初在TVB頒獎禮上，憑《新聞女王2》中「Man姐」一角，第四度奪「最佳女主角」。（胡凱欣 攝）

四屆視后佘詩曼（阿佘）在螢幕前霸氣十足，是獨當一面的大女主，私底下卻是一個不折不扣的寵媽孝順女。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼媽媽請食飯 精神飽滿、面色紅潤

吳麗珠在社交網上載多張合照並留言：「五湖四海好友相聚，一個開心的晚上，謝謝佘媽媽請大家食飯🙏❤️🌹」。從大合照所見，身穿全白休閒服裝及配襯毛毛外套、留有一頭招牌優雅銀白短髮，並架上眼鏡的正是佘媽。當晚佘媽精神飽滿、面色紅潤，面對鏡頭展露慈祥微笑，另一張合照中更精靈地舉起手指公讚好，健康狀態非常理想。早幾年曾傳身體出現狀況，因為接受治療致脫髮的佘媽，如今眼仔碌碌、精靈活潑，見到老友相聚亦心情大好，場面相當溫馨。

吳麗珠（珠女）日前在社交平台分享與佘詩曼合照。（小紅書圖片）

原來阿佘係陪媽媽出席朋友聚會。（小紅書圖片）

當晚阿佘以一身休閒淺藍色長袖T恤現身，全程陪伴媽咪左右，見到媽咪精神奕奕，阿佘亦笑意盈盈、心情大靚，不僅在席間與在場長輩及好友大合照，更與吳麗珠親密自拍。不少網民看到照片後都紛紛留言大讚阿佘孝順，並讚嘆：「佘媽狀態看起來好很多了！」

佘媽媽（前排左2）精神不俗。（微博圖片）

佘媽早年喪夫 獨力湊大子女

眾所周知，阿佘與媽咪母女感情極好，她曾透露5歲時爸爸交通意外不幸離世，媽媽母兼父職獨自扛起照顧三兄妹的重擔，母女倆從小同床共枕、無話不談，相處模式與其說是傳統母女，其實「更像是無秘密的平輩朋友」，亦因此阿佘多年來一直努力工作報答媽媽。

阿佘與媽媽母女感情極好，她曾透露5歲時爸爸交通意外不幸離世，媽媽母兼父職獨自扛起照顧三姊弟的重擔。（IG@charmaine_sheh）

不過，在2024年4月的時候，佘媽被發現一改以往標誌性的「冬菇頭」髮型，改以布巾包頭示人，引起外間揣測她健康狀況是否出現問題。隨後，阿佘就在社交網站發文坦承媽媽的確不舒服一年半了，但並未提及是甚麼問題；及後她以「粉紅大使」身份出席癌症基金會活動，被傳媒追問媽咪是否患癌時，她沒有正面回答，僅表示媽媽身體的確抱恙，有適當治療情況穩定，言談間疑默認母親患病。

2024年4月的時候，阿佘媽咪被發現一改以往冬菇頭髮型示人，改以布巾包頭，引起外間揣測她健康狀況是否出現問題。（IG@charmaine_sheh）

「寵媽」孝順女

此外，為助媽咪早日康復，更有指阿佘在玄學高人的指點下，豪花近200萬元租下老牌豪宅「裕景花園」一單位，與媽咪同住。幸好的是佘媽在患病期間心態極佳，非常正面樂觀地接受治療；而阿佘為了多陪伴媽咪，更曾暫停接拍新戲，專心抽空陪媽媽出外旅行及品嚐美食。

佘詩曼曾透露與媽媽相處模式與其說是傳統母女，其實「更像是無秘密的平輩朋友」。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼今年生日亦一如既往與媽媽一同度過，更在社交平台發表長文向母親深情表白：「生日就係要多謝帶你嚟呢個世界嘅人，因為呢個兩個人俾機會你嚟到呢個世界學習、體驗 、領悟、進步、再學習、再體驗、再領悟、再進步！雖然喺呢個過程裏面有開心有唔開心，有甜蜜亦都有苦澀，但係媽咪你從來都冇放開過我隻手。你教我行第一步、講第一句說話、認識呢個世界嘅美好，亦都喺我跌倒嘅時候，靜靜喺身邊陪住我喊，再同我一齊搵起身嘅勇氣。」

媽咪身體健康，就是阿佘最好的禮物。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼續說：「多謝你，唔單止因為你帶我嚟到呢個世界，更因為你用愛同耐性，教我點樣喺呢個世界好好生活。你嘅每一個擁抱、每一句嘮叨、每一碗深夜嘅湯，都係我成長路上最重要嘅養分。今年我生日，第一個願望送俾你——祝你身體健康、日日開心。第二個願望，我會留俾自己：希望以後嘅日子，我可以成為你嘅依靠，好似你一直對我咁溫柔、咁堅定。Love uuuuuuu~」