《中年好聲音5》傳評審大洗牌　與肥媽疑被飛周國豐首開腔回應

TVB人氣歌唱比賽節目《中年好聲音》系列自播出以來一直深受觀眾歡迎。近日有消息指出，《中年好聲音5》將於來年強勢回歸，惟節目組的評審陣容將會出現大換血。報道中更點名提到，作為節目核心評審的肥媽（Maria Cordero）以及周國豐，據傳均將不會留任第五季。



周國豐與肥媽去留成疑。(節目截圖)

周國豐親自發聲 感謝TVB信任與珍貴緣分

針對網上關於被撤換評審一職的傳聞，周國豐接受《香港01》訪問時作出回應。他首先向大眾的關心表達謝意，並對過去能夠參與節目的經歷予以肯定。周國豐表示：「多謝關心🙏。過去四季能夠參與《中年好聲音》係好珍貴嘅緣分，亦多謝TVB一直以來嘅信任。」字裡行間展現出對節目及電視台的感激之情。

周國豐感謝TVB信任與珍貴緣分。（胡凱欣 攝)

稱暫無第五季資料 強調「一切以節目為先」

至於大眾最關心他是否會參與《中年好聲音5》，周國豐並未有作出確切的「留任」或「離開」聲明，僅表示目前掌握的資訊有限。他坦言：「至於第五季嘅詳情，我無具體資料呀😅。」最後，他強調了對該節目品牌的支持與重視，表示：「總之，一切以節目為先，我哋要珍惜呢個節目IP，好好發揚光大。」大方得體的言論將焦點重新放回節目本身的長遠發展之上。目前TVB官方尚未正式公佈第五季的具體評審名單與節目細節。