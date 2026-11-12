妹頭盧頌恩失聲三周未痊癒急復工　重提舞台劇延期受訪仍內疚爆喊

HOY TV處境喜劇《你的保安李寶安》今日（12日）舉行探班，早前因首演舞台劇《辦公室劇后》急性失聲、打「開聲針」無效後被迫宣布延期的「妹頭」盧頌恩，今日帶病正式回歸劇組，並與新加盟的劇帝楊偉倫（阿卵）一同接受訪問。

HOY TV處境喜劇《你的保安李寶安》今日（12日）舉行探班。（盧振輝攝）

帶病回歸拍《你的保安李寶安》 聲音沙啞被阿正笑指「好性感」

受訪時妹頭聲音依然明顯沙啞，她坦言至今已經三個星期，聲帶仍未完全康復：「好番好多喇，但我等唔切100%我就想回歸喇。」 她透露期間其實沒有真正休息過，若能完全停工休息可能一星期便痊癒，但工作排山倒海根本停不下來。雖然聲沙沙，但她笑言反而別有一番風味，更自爆拍檔阿正（黃正宜）叫她趁機翻唱《任何天氣》，大讚她把聲現在「好有feel、好性感」。

妹頭透露失聲至今已三星期，笑言被阿正大讚沙啞聲線「好性感」，更叫她翻唱《任何天氣》。（盧振輝攝）

自責首演舞台劇留遺憾 獲劇帝楊偉倫暖心開解：永世都有遺憾

談及早前舞台劇因失聲影響了兩場演出，妹頭坦言非常感激觀眾體諒，補場入座率高達八成以上。被問到當時是否擔心到落淚，解釋並非因壓力大到病倒，而是太重視首次演出的舞台劇，對現場演出無法「重拍」留下瑕疵感到自責與遺憾。

重提首演舞台劇因失聲留有遺憾，妹頭坦言私下喊過無數次，受訪期間更感觸落淚。（盧振輝攝）

重提首演舞台劇因失聲留有遺憾，妹頭坦言私下喊過無數次，受訪期間更感觸落淚。（盧振輝攝）

她強調是「感動的眼淚」，並感激舞台劇團隊上下一心支持。（盧振輝攝）

叮囑傳媒「千祈唔好影大頭」。（盧振輝攝）

身旁的舞台劇前輩楊偉倫聞言即暖心開解，直言做舞台劇「永世都有遺憾」，「炒粉」在所難免，安慰妹頭懂得自責正正證明她對演出認真，觀眾絕對不會怪責。一番說話令妹頭當場感觸落淚，要工作人員遞上紙巾抹眼淚，她連忙澄清這是「感動的眼淚」，並感謝舞台劇團隊非常有愛及支持自己。

舞台劇經驗豐富的楊偉倫暖心安慰妹頭，直言做Live演出「永世都有遺憾」，叫她無需過分自責。（盧振輝攝）

楊偉倫加盟救收視零壓力 笑言誤以為演機師差啲帶黑超開工

至於新加入劇組的楊偉倫，一身保安制服卻「機師味」甚濃。他笑言起初一直誤以為自己演機師，甚至打算自備黑超開工，後來才發現是演保安大隊長，是總公司派來「整頓」一班懶散員工。被問到是否因《你的保安李寶安》早前被指收視未如理想而臨危受命「救亡」，阿卵否認有收視壓力，笑言自己向來沒有「收視保證」，反而是導演結帳時「個錶會升」，因為請到他這個卡士。此外，他又大爆劇中將與「好惡嘅野生動物」有激烈搏鬥戲份，搞到手部「受傷」，叫觀眾拭目以待。

對於被指空降劇組「救收視」，楊偉倫笑言自己毫無收視壓力，反指導演埋單計數時「個錶會升」。（盧振輝攝）