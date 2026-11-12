何家勁罕有回應秘婚生女　盤點香港娛樂圈震驚全城的五大隱婚人物

香港娛樂圈過去有不少藝人基於保護私隱或個人考量，選擇將婚姻狀態保密。近日，66歲的「展昭」何家勁繼早年承認已婚並育有一女，再罕有對外回應家庭狀況。



何家勁親證已婚育有一女

近年淡出幕前、專注內地健康食品生意的66歲何家勁，早前被傳媒拍到與小女孩及女性親友同行，引發秘婚生女傳聞。何家勁事後對外坦承已經結婚並育有一女，並表示妻子是圈外人，因自己已轉型不當藝人，故未有特別對外交代感情狀況。近日他在社交平台拍片分享生活時，亦罕有地呼籲網民不要過分八卦其私生活，側面印證了已為人父的事實。

何家勁近日再度罕回應是否有孩子，他叫大家「不要八卦了」。（何家勁食品工廠）

鄭中基、蔡卓妍（阿Sa）

2006年，鄭中基與蔡卓妍在美國洛杉磯秘密註冊結婚，雙方將婚姻狀態保密長達4年。直至2010年外界盛傳兩人婚訊，兩人隨即聯手召開記者會，在承認雙方已經結婚4年的同時，同步宣布正在辦理離婚手續，成為香港娛樂圈歷史上最轟動的隱婚事件之一。

鄭中基近年亦經歷婚姻變動（陳順禎攝）

劉德華、朱麗蒨

劉德華與朱麗蒨相戀多年，對私人生活極度保密，一直未有正式公開承認關係。兩人於2008年6月在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚。2009年，傳媒透過美國內華達州克拉克縣的公共搜尋網站查獲兩人的結婚紀錄而令婚訊曝光，劉德華隨後於官方網站及公開場合正式承認已婚事實。

劉德華與朱麗蒨相戀多年，對私人生活極度保密。（資料圖片）

黎明、樂基兒

黎明與樂基兒於2008年3月在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚。這段婚姻同樣是在2009年，傳媒查閱美國公共婚姻紀錄時與劉德華等人的婚訊於同一時期被揭發。黎明隨後承認婚事，惟兩人最終於2012年對外宣布離婚。

黎明與樂基兒的婚姻只短短維持了四年。（葉志明 攝）

楊千嬅、丁子高

楊千嬅與丁子高於2009年8月在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚。同年因被傳媒查獲美國的結婚紀錄而曝光，楊千嬅隨後大方承認婚訊，並解釋當時是在旅行期間即興註冊，原定打算在合適的時機或補辦喜酒時，才正式對外公布喜訊。