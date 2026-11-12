向太拍片談黃仁勳桃色風波　直言「他早該出軌了」揭富豪婚姻真相

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳日前拋下震撼彈，公開承認擁有婚外情，瞬間令其長達41年的專一愛妻形象徹底破滅。正當全球輿論熱烈探討這宗科企巨頭桃色醜聞之際，向來作風霸氣、心直口快的影壇大亨向華強太太陳嵐（向太），竟在社交媒體發表了一番語出驚人的「逆風言論」，金句連連，旋即成為網民熱話。



向太（陳嵐）。（微博@向太Tiffany陳嵐）

黃仁勳公開承認擁有婚外情。（網上圖片）

向太直指身家暴漲「誘惑難擋」

向太在片中開宗明義，直指黃仁勳今時今日的身家與地位，本應謹慎再謹慎，感嘆對方「最聰明的人幹了一件最笨的事」。不過，閱人無數的向太隨即話鋒一轉，坦言若果退一步企在男人的立場去想：「他早該出軌了！到黃仁勳這個地步，你說沒上萬隻蒼蠅都飛過來，很難不出軌一個。」她強調，絕對相信黃仁勳早年與太太是初戀，當年的愛亦是真誠的，只是隨著財富與地位幾何級數躍升，「而家受唔住誘惑」也是真的。

向太直言黃仁勳是「最聰明的人幹了一件最笨的事」。（bilibili@Tiffany陳嵐）

向太站在男人立場拆解富豪婚姻殘酷現實：「早該出軌」。（bilibili@Tiffany陳嵐）

向太相信黃仁勳與太太當年的愛亦是真誠的。（bilibili@Tiffany陳嵐）

隨著財富與地位幾何級數躍升「而家受唔住誘惑也是真的」。（bilibili@Tiffany陳嵐）

豪門正室自保實戰策略

看透世俗誘惑的向太，藉此機會向廣大女性教路。她強烈鼓勵與老公一起創業的女性必須學她：「我不止參與到事業，他的社交我都在。你這樣子才能夠阻止，還未開始萌芽，我已經把你踩死！」她更特別點醒全職家庭主婦，若老公創業成功，必須據理力爭，將公司一半股權寫在自己名下：「我不參與，讓你去玩，可是我有股份。先把錢給穩住，我可以隨時查賬就好了嘛。」她解釋，否則老公調走任何錢你都不知道；若果在家啥也不管、啥也不做，等老公養你，「包你老公碰到事業型的『2+1（小三）』」——對方會幫你談生意、介紹生意給你，兩人聊得投機，火花自然容易擦出。

教路家庭主婦防小三。（bilibili@Tiffany陳嵐）

若老公創業成功，必須據理力爭將公司一半股權寫在自己名下。（bilibili@Tiffany陳嵐）

先穩住錢與股份。（bilibili@Tiffany陳嵐）

當工作人員問她，假設老公是世界首富而出軌會怎麼辦？向太霸氣回應：「沒怎麼辦啊，坐分我的利潤。離不離婚其實都無所謂，我會選擇在這麼高市值下，不止說拿回我的股份，我要變現。」她認為巨富離婚代價太大，會考量得比普通富豪更多：「離跟不離，可能兩個人講好了，才會有這個認錯、求原諒」。

假設老公是世界首富而出軌，向太霸氣回應「離不離婚其實都無所謂」。（bilibili@Tiffany陳嵐）

向太認為巨富離婚代價太大，會考量得比普通富豪更多。（bilibili@Tiffany陳嵐）

婆媳關係破格示範

除了點評黃仁勳出軌，向太早前接受陳魯豫訪問時，亦將這份霸氣延續到兒子向佐與新抱郭碧婷的婚姻上。向太透露向佐其實有點怕老婆，而郭碧婷在娘家本來就是負責照顧大小事務的「大姐」，自然懂得管理丈夫。

向太透露向佐其實有點怕老婆。（微博@向太Tiffany陳嵐）

當陳魯豫追問若向佐抵擋不住外界誘惑，向太會企在哪一邊時，她毫不猶豫斬釘截鐵表示：「我當然一直站在郭碧婷這邊！」她更揚言若郭碧婷選擇不原諒向佐，「那我就放棄你（向佐）了」，甚至連家族信託基金也沒向佐的份，強硬撐新抱的破格婆婆作風，令不少網民直呼大開眼界。

向太訪談中說到，如果向佐婚後出軌，她會放棄兒子力挺郭碧婷。（微博圖片）