雙重打擊！前TVB吳嘉儀爆被老公家暴辦離婚　曾被嫌醜兼嘲諷老

前TVB藝人「阿七」吳嘉儀近期在事業與婚姻上雙雙面臨重大波折。繼早前透露在工作期間遭受長期精神脅迫後，吳嘉儀於今日（12日）正式對外宣佈正在辦理離婚手續，並公開披露在婚姻中遭受持續暴力及家居監視。



吳嘉儀爆被老公家暴辦離婚。（IG：@ah7ng）

宣佈離婚並揭露婚姻生活受控

吳嘉儀於2023年8月與圈外男友Leo結婚。今日她在Instagram限時動態正式宣佈婚變，表示已着手辦理離婚手續。她在文中坦言多年來飽受委屈，指出失業的丈夫不僅持續以暴力損毀傢俱及她的個人物品，更在家中設置監視錄影對她進行滋擾，導致她長期身心疲勞。

吳嘉儀於2023年結婚。(ig圖片)

吳嘉儀於2023年結婚。(ig圖片)

她進一步透露，近期的滋擾事件已升級為惡意阻礙其日常生活，例如在她刷牙時對方會立刻關閉水掣，或在她使用熱水時強行關掉熱水爐。吳嘉儀表示，此前一直保持沉默是不想讓原生家庭擔心，亦體諒對方失業的無奈，但如今她必須為自己的選擇承受後果並進行善後，並直斥對方不應將人生的不如意推卸到身邊人身上。她強調目前會專注工作謀生，不會影響任何既定安排。

職場屢遇風波 慘遭言語攻擊及要脅

在宣佈離婚前，吳嘉儀的事業發展亦經歷不少風雨。她自離巢TVB後轉戰網絡直播及HKTVmall「街市即日餸」主播，早前曾控訴舊公司高層弄權，以及在颱風下強迫前線員工上班的種種不合理安排。

吳嘉儀曬出火辣比堅尼照。(ig圖片)

其後，她在工作期間再遭遇惡劣對待，指出自己長期遭受精神脅迫，不僅被無理批評「醜」及「老」，更有人以惡意投訴作要脅，揚言要令她被公司開除。面對職場上的無理謾罵與逼迫，吳嘉儀當時已表達出極大無奈，但仍堅持敬業完成直播工作。如今結合其私人生活的巨變，外界對其身心狀況表示關注，而她本人則重申會繼續堅強面對，專注謀生。

阿七呻被長期遭受網絡欺凌。（IG@ah7ng）

阿七稱有人要投訴到她被開除。（IG@ah7ng）