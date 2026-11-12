黎諾懿結婚12周年遙距送花放閃　李潔瑩甜喊：等你返屋企湊仔

無綫（TVB）小生黎諾懿與家族坐擁逾5億美容王國的前港姐李潔瑩（Nicole）於2014年11月11日結婚，婚後育有大仔「小春雞」黎峰睿及細仔「小冬牛」黎奕辰，一家四口幸福美滿。昨日（11日）兩人迎來結婚12周年「絲婚」紀念日，雖然黎諾懿忙於工作，未能陪老婆慶祝，但仍非常有心思地遙距送上浪漫驚喜，兩公婆更分別在社交平台分享短片放閃！

李潔瑩（Nicole）曾在2007年參選港姐。（IG@nicgogo）

黎諾懿與太太李潔瑩現身尖沙咀出席《慧妍雅集43週年慈善晚宴2025》。（葉志明攝）

一家四口住在市值過億的何文田複式豪宅，生活幸福美滿。（IG@nicgogo）

拍拖。（IG截圖）

一家四口幸福美滿。（IG@nicgogo）

李潔瑩收巨型紅玫瑰難掩甜笑 催老公返屋企湊仔

李潔瑩在社交平台上載短片，並寫道：「第12年結婚週年❤️ Happy 12th Wedding Anniversary Hubby 等你返屋企湊仔🤣🤣🤣 fighting ~ ❤️🫶🏻 第12個1111 ❤️」片中所見，李潔瑩頭戴白色Cap帽、身穿淺藍色間條恤衫，素顏上陣依然皮膚白滑緊緻，狀態極佳！李潔瑩手抱老公送上的巨型紅玫瑰，對着鏡頭露出幸福甜笑，身後牆上更掛滿一家人的溫馨家庭照，兩個寶貝仔「小春雞」及「小冬牛」亦輪流入鏡搶鏡，三母子貼頭嘟嘴自拍，畫面既溫馨又搞笑。

黎諾懿結婚12周年遙距送花放閃。（影片截圖）

李潔瑩同大仔。（影片截圖）

溫馨！（影片截圖）

溫馨！（影片截圖）

等老公返屋企湊仔！（影片截圖）

等老公返屋企湊仔！（影片截圖）

黎諾懿剪輯12年家庭點滴示愛 無懼「五億駙馬」標籤用行動證真情

而一向是圈中「愛妻號」的黎諾懿亦有分享短片，並簡單而深情地寫道：「結婚12周年快樂 11.11 #結婚周年」，短片中剪輯了兩人過去12年來的珍貴合照，每一幕都洋溢着滿滿愛意。出身富裕的李潔瑩，家族經營美容生意，旗下開設逾10間美容纖體中心，更持有多個工商、住宅物業，估計身家逾5億，黎諾懿亦因此被封為「5億駙馬」。雖然黎諾懿兒時要靠綜援生活、住過劏房，兩人一度被指「女尊男卑」，但他未有理會閒言，一直默默耕耘，努力賺錢養家，近年更轉型做綜藝節目監製，同樣有聲有色！兩人結婚12年恩愛如昔，羡煞旁人！

甜蜜點滴。（影片截圖）

甜蜜點滴。（影片截圖）

溫馨。（影片截圖）

溫馨。（影片截圖）

李潔瑩爸爸70歲大壽。（IG@nicgogo）

好恩愛。（IG@nicgogo）