傅穎Theresa獨自入院做手術　落淚感激醫護照顧：滿滿安全感

傅穎Theresa（現名傅寶誼）近年長駐內地發展，積極直播帶貨，曾先後定居北京、廣州、上海、東莞等地，前年搬到杭州發展。早前她推出新歌《成年禮》重返香港樂壇，她在接受商台節目《叱咤樂壇》訪問時大談多年來面對負面新聞的心路歷程，更親揭當年被傳媒用極度刻薄字眼攻擊的瘡疤，直認曾被兩大惡毒標題「傅穎死狗道歉」及「食咗屎嘅女孩」重創，一度委屈痛哭，直言「全香港人應該都唔鍾意我」！不過傅穎現時已可豁達面對Haters，亦大方面對外界對她樣貌的質疑。日前她透露入院做手術，惹人擔心！

Theresa。（傅穎微博圖片）

傅穎（Theresa）近日入院做手術。（傅穎小紅書）

傅穎入院做手術

傅穎發文指，本只是常規檢查，但「發現異樣，便順勢安排個小手術」。傅穎被推去手術枱前得到醫護安慰，故毫不害怕，她說：「我想，很多人躺在推床上走這一段路，心裡都會害怕未知。三位醫護在旁邊，輕聲提醒我路上會顛簸，叫我不用擔心。我跟她們說，你們給了我滿滿的安全感，這份工作很偉大；她們只是笑笑，說只不過是打份工。」

傅穎入院照。（IG@theresafu.bo）

她又指麻醉師亦很溫柔，「進到手術室，有醫護給我開暖風，麻醉師溫柔篤定地跟我說，她會一直陪著我。朦朧之間，我只記得她漂亮的眼睛。麻醉生效前，我在心裡持誦南無清淨法身毘盧遮那佛，一念之間眼眶濕潤。被陌生的善意包裹，光明遍照，是一種回歸一體的純粹美好。」傅穎醒來後更感動到落淚，她坦言：「醒來之後，我和朋友分享這段經歷，說著說著還是感動落淚。 善良是一種選擇，善意未必會為妳增加酬勞，卻能在別人心裡留下長久的溫暖。」

傅穎做手術。（IG@theresafu.bo）

傅穎食粥。（IG@theresafu.bo）