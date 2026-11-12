朱智賢揭僱主辛酸　工人唔識湊狗問隻狗食唔食飯：直接用人話問

前無綫花旦朱智賢（Ashley）先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，之後簽約無綫成為藝人正式入行，她於2023年在IG發長文宣布即將離巢無綫，結束10年賓主關係。她曾大呻請了一位「極品」工人姐姐，對方不只不滿返工不能用電話，又指好攰不想放狗，激到朱智賢要在Instagram大呻特呻。日前朱智賢再分享工人姐姐離譜事，對方竟直接用人話問隻狗食不食飯，令朱智賢哭笑不得。

朱智賢（IG@ashley_ellabel）

朱智賢身材出眾。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢再揭工人姐姐離譜事

朱智賢養了一隻鬥牛犬名為「Taco」。朱智賢日前在Instagram限時動態透露，她叫工人姐姐問問Taco是否要食飯，工人姐姐竟直接用人話問牠：「姐姐問我Taco食嘢未 然之後我話你問吓佢食唔食嘢啦 跟住對住Taco講”Taco do you want to eat？”」使朱智賢哭笑不得道：「其實我嘅意思係想佢同Taco講"食mummum”咁如果佢有反應即係想食，如果佢繼續瞓覺就唔使理佢，但係我冇諗過佢 真係直接用人話問Taco」。

朱智賢又呻，工人姐姐發訊息問如何用狗繩，朱智賢無奈指已教了3、4次，工人姐姐僅能發訊息道歉：「I forget miss I'm sorry」。

朱智賢再揭工人姐姐的離譜事。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢再揭工人姐姐的離譜事。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢再揭工人姐姐的離譜事。（IG：@ashley_ellabel）