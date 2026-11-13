郭羨妮珍藏90年代空姐舊照曝光　零濾鏡甜美清純神顏驚艷全網

1999年港姐冠軍兼2000年國際華裔小姐冠軍郭羨妮（Sonija），出道以來一直被公認為「最美港姐」之一。現年52歲的郭羨妮於2011年下嫁內地武術指導朱少傑並誕下愛女Kylie後，便大幅減產專心相夫教女，生活低調幸福。郭羨妮在參選港姐入行前，曾任職國泰航空空中服務員，適逢國泰航空慶祝80周年，日前她在社交平台興奮開箱品牌送贈的限量紀念禮盒，更罕有公開廿多年前的空姐時期舊照，清純美貌驚艷一眾網民！

1999年港姐冠軍兼2000年國際華裔小姐冠軍郭羨妮（Sonija）。（影片截圖）

郭羨妮首次出演古裝劇，在《尋秦記》中與古天樂有大量的對手戲。（劇照）

飾演琴清。（影片截圖）

《尋秦記》是郭羨妮當年第一部劇集，廿年後於電影版再演琴清。（《尋秦記》電影版劇照）

郭羨妮同老公。（IG@sonijakk）

郭羨妮同囡囡Kylie。（IG@sonijakk）

Keep得極好。（IG@sonijakk）

近日郭羨妮主演的舞台劇《鬼到盡頭》圓滿落幕，大獲好評。（IG@sonijakk）

近日郭羨妮主演的舞台劇《鬼到盡頭》圓滿落幕，大獲好評。（IG@sonijakk）

狀態大勇！（IG@sonijakk）

郭羨妮珍藏空姐舊照曝光 身穿制服美貌零變化

郭羨妮曬出兩張多年前的空姐工作舊照，相中她將長髮俐落盤起，身穿國泰航空90年代標誌性的紅色套裝制服，內搭白色恤衫及綁上紅藍間條蝴蝶結領巾，在零濾鏡鏡頭下，郭羨妮五官深邃立體、雙眼靈動有神，展現甜美專業笑容，美貌與氣質幾乎與現時一模一樣，天生麗質令人驚嘆！

空姐時期舊照。（IG@sonijakk）

保養得宜。（IG@sonijakk）

保養得宜。（IG@sonijakk）

狀態大勇！（IG@sonijakk）

郭羨妮獲鄧梓峰鼓勵參選港姐 大熱勝出成四料冠軍

身為中英混血兒的郭羨妮美貌出眾，她曾在接受訪問時憶述當年任職空姐時，在機艙巧遇鄧梓峰，她更在對方鼓勵下決定參選港姐：「佢就話『你點解唔參加香港小姐呢？我話畀你聽你贏梗㗎。』其實一路都有人叫我參加㗎喇，之前嗰幾年都有，even我做咗空姐，有啲老總呀，或者係高級啲嘅（人），都會話『阿妹，你咁靚，你去選港姐啦。』嗰陣時我去考過警察，我去遞Form，嗰個女警都話『點解唔去選港姐呀你？做乜嚟做警察呀？』」結果郭羨妮在1999年參選港姐時以大熱姿態奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」及「千禧才智小姐」獎項，翌年再奪得國際華裔小姐冠軍！

郭羨妮古裝扮相。（劇照）

郭羨妮在《爭霸》中飾演西施。（劇照）

《天涯俠醫》。 （IG@sonijakk）

郭羨妮好靚女。（影片截圖）

美貌出眾。（IG@sonijakk）