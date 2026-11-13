【今日當年】羅君左病逝終年51歲　為生死之交梅艷芳狠飛女友

時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2010年11月13日，香港無綫電視（TVB）資深藝人及著名配音員羅君左，因突發心臟衰竭於廣華醫院與世長辭，終年51歲。羅君左縱橫香港演藝圈逾三十載，不僅留下無數深入民心的影視角色，其晚年面對嚴重疾病與截肢手術時所展現的堅毅不屈，被社會各界尊稱為「生命鬥士」。而他生前與已故樂壇天后梅艷芳長達近三十年、肝膽相照的知己情誼，亦成為香港演藝歷史上的一段動人佳話。

憑《香港八一》「斌仔」家傳戶曉

羅君左於1980年加入香港廣播界及演藝圈，初期主要從事幕後及配音工作。其演藝生涯的第一個重要轉捩點，是參演無綫電視於1981年啟播的長篇處境喜劇《香港八一》至《香港八六》系列。他在劇中飾演「陳斌」（斌仔）一角，憑藉自然流露的演技將市井小人物演繹得栩栩如生，令「斌仔」一名成為他終生相伴的代名詞。

羅君左憑《香港八一》「斌仔」一角家傳戶曉。（劇集截圖）

「斌仔」亦成為羅君左終生相伴的代名詞。（劇集截圖）

在長達三十年的電視生涯中，羅君左參演過近百部劇集，是無綫電視不可或缺的「金牌綠葉」。他擅長演繹各類型配角，其中以參演金庸武俠劇的角色最為人津津樂道，包括1997年版《天龍八部》的「包不同」及1998年版《鹿鼎記》的「桑結喇嘛」等。此外，他亦是資深的配音員，曾為林志穎等知名演員的香港公映電影配音，展現出跨越幕前幕後的深厚功力。

羅君左飾演1997年版《天龍八部》的「包不同」。（劇集截圖）

模仿「肥姐」出神入化

除了在正劇中留下「包不同」與「斌仔」等鮮活角色外，羅君左在無綫電視長壽綜藝節目《歡樂今宵》中的模仿功力更是出神入化。他身材圓潤且深具喜劇細胞，當年維肖維妙反串已故巨星「肥姐」沈殿霞與樂壇天后徐小鳳，其神韻、步姿與招牌笑聲拿捏得天衣無縫，連沈殿霞本人看後亦讚口不絕，成為香港電視綜藝史上的殿堂級模仿教材。

最令人印象深刻就是對白很多「非也，非也」。（劇集截圖）

與梅艷芳相識微時 寧捨愛情保知己情義

羅君左在圈中人緣甚佳，其中與已故天后梅艷芳的摯交關係最為人津津樂道。羅君左一生未婚，其感情生活曾受兩大事件影響。據他生前受訪時剖白，1983年他曾與一名圈中人相戀，惟女方竟向傳媒「踢爆」其摯友梅艷芳的私密戀情。羅君左不甘知己被出賣，憤而與女方即時分手，力保與梅姐的友誼。至2005年，羅君左再遇意中人，但當時他已飽受糖尿病及腎病折磨，因不願連累女方成為照顧自己的負擔，最終選擇拒愛。他寧捨愛情保全義氣與善良，成為演藝圈中重情重義的典範。

1987年羅君左母親病逝，梅艷芳因身在外地，特意託人交給他一張簽名空白支票應急；當時經濟拮据的羅君左，最終僅填寫了港幣3,700元清還殮葬費，未有多取分毫，令梅艷芳對其人品更為敬重。羅君左亦曾憶述兩人在酒吧消遣時遭遇醉酒人士挑釁，梅艷芳竟挺身而出擋在他身前保護，這份「俠女」風範令他一生銘記。

梅艷芳是羅君左的好友。（影片截圖）

飽受病痛折磨 三度手術切除右小腿獲頒「再生勇士」

步入2000年代後，羅君左的健康狀況亮起紅燈，先後患上嚴重的糖尿病、高血壓及腎炎。2009年，其健康遭遇重大危機，因足部細菌感染引發嚴重併發症，在短短兩個月內接受了三次大手術，最終需要將右小腿半截切除以保性命。

面對身體的嚴重殘障及長期的洗腎治療，羅君左並未自暴自棄。他在截肢後裝上義肢，積極進行物理治療，短時間內便重返幕前工作，甚至以輪椅代步參與劇集拍攝及各類慈善活動。2010年，他獲香港再生會頒發「十大再生勇士」殊榮，以表揚其堅強抗病的生命力。

羅君左截肢後仍有為TVB拍攝劇集《不速之約》。（劇集截圖）

《不速之約》是羅君左生前的最後演出。（劇集截圖）

坐輪椅風雨不改悼念亡友 猝逝留不朽精神

自梅艷芳於2003年病逝後，羅君左大受打擊。在隨後的七年間，無論自身健康狀況多惡劣，甚至需坐輪椅代步，他都堅持每年風雨不改，親自出席梅艷芳的生忌及死忌悼念活動，並親自撰寫書籍《不可能再遇上梅艷芳》紀念這位一生摯友。

2010年11月12日，羅君左因身體突感不適送院，延至13日傍晚因心臟衰竭安詳離世。遵照其遺願，家屬將喪禮所得的帛金捐贈予慈善機構。